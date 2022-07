Il video di Luca Argentero diventa virale e spiazza ciascuno dei suoi spettatori, il suo gemello esce allo scoperto: chi l’avrebbe mai detto?

Sembrano non aver mai fine le sorprese da parte dell’attore torinese Luca Argentero. Durante un soggiorno estivo, “magico” e soleggiato, l’indimenticabile protagonista di “Saturno Contro” e del più recente “DOC – Nelle Tue Mani” torna in scena con una novità letteralmente da lasciare senza fiato.

Attualmente a lavoro sul set, tra risate e aneddoti coinvolgenti, al fianco stavolta del collega romano – l’attore e regista Edoardo Leo – Argentero avrebbe dimostrato di avere più d’una confessione da condividere finalmente anche con i suoi spettatori.

Oltre all’uscita, si immagina in un prossimo futuro, di suo nuovo lavoro cinematografico nelle sale italiane, e in cui la coppia di artisti ammette di essere “seri a modo nostro” – ma di certo “con le lacrime agli occhi dal ridere” – un’ulteriore e più intima sorpresa è stata diramata in rete proprio in queste ultime ore dall’amato interprete classe 1978.

Luca Argentero spiazza tutti mostrando il suo gemello: il VIDEO ha spopolato sul web

Il video dell’attore, protagonista della commovente pellicola di “Solo Un Padre” all’epoca dei suoi esordi sul grande schermo, è immediatamente divenuto virale in rete. Il filmato è stato inizialmente condiviso sulla piattaforma di Tik Tok, per poi espandersi a macchia d’olio sul restante dei social di riferimento.

Il motivo? Sarà lui stesso ad illustrarlo agli utenti che visualizzeranno a più riprese il contenuto. In questi ultimi giorni di luglio, e nel mezzo della rovente stagione estiva 2022, sarebbe stato avvistato niente meno che il sosia dell’attore italiano.

O meglio ancora: il suo “gemello“. Un risultato da non credere, avrebbe ammesso lo stesso Argentero sfoderando in diretta un’espressione a metà tra l’essere compiaciuto e l’essere sospeso.

Il nato sotto il segno dell’Ariete ha voluto rispondere alla domanda di un celebre filtro di Tik Tok, lasciandosi di conseguenza immortalare durante tale scelta. Ovvero: “chi è il suo gemello famoso?” La risposta lascia interdetti. Si tratta infatti dell’ex presidente degli Stati Uniti. Barack Obama.

Uno dei gettonati personaggi del sequel della nota commedia di “Un Gatto In Tangenziale”, approdata nuovamente sul grande schermo nel settembre del 2021, è ora “ufficialmente” in un rapporto di parentela con l’ex presidente. “Chi l’avrebbe mai detto?” Ha infine commentato un utente.