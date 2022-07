Carolina Marconi ha catalizzato i riflettori. La showgirl venezuelana ha pubblicato in questi giorni il suo nuovo libro in cui si è aperta in merito a temi molto intimi: emerge una confessione drammatica.

Attrice, showgirl, ex gieffina. Nel suo percorso, Carolina Marconi – 44 anni, di Caracas – ha raggiunto grandi traguardi e affrontato pesanti sfide.

A raccontare il cammino che ha intrapreso nel corso dei suoi 44 anni, è stata lei stessa con la recente pubblicazione del libro “Sempre con il sorriso. La storia della mia battaglia più difficile”, volume che sta presentando in questi giorni, facendo tappa anche in Toscana.

Pagina dopo pagina, Carolina ha svelato dettagli molto privati della sua vita: dal momento più bello vissuto con la nascita del figlio, al quello più difficile ovvero la scoperta di un tumore che ha affrontato con forza anche grazie alla vicinanza della sua famiglia nonché del suo compagno, sempre al suo fianco.

Carolina Marconi nel dolore: confessione drammatica

Oltre a raccontare le difficoltà vissute nell’affrontare la malattia che l’ha colpita, la Marconi nel suo nuovo libro ha parlato del futuro.

Guarita, ha svelato di sognare la maternità dando il via a un percorso di adozione. La showgirl si è aperta in merito alle difficoltà riscontrare in questo cammino dopo la malattia: si sta facendo paladina degli ex pazienti oncologici che desiderano diventare genitori, talvolta in difficoltà nel riuscire a concretizzare questo sogno.

In questo senso la Fondazione italiana di oncologia medica (AIOM) ha lanciato una raccolta firma per indire un limite – medesimo per tutti – dopo il quale non serve riportare il proprio passato oncologico.

La conduttrice ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram il momento emozionate in cui ha presentato il suo libro, scatenando subito un boom di like. “Giornata incredibile. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno presenziato …mi avete emozionato”, le parole della showgirl che si leggono nella didascalia al post.