Tempi duri per il matrimonio di Alberto e Charlene di Monaco. La coppia reale da mesi è in crisi: un nuovo triste accadimento sembra non presagire nulla di buono.

Da mesi al centro del mirino, Alberto e Charlene di Monaco sono protagonisti di continue fughe di notizie sulla loro presunta crisi matrimoniale. Genitori degli splendidi gemellini Jacques e Gabrielle, di 7 anni, nell’ultimo anno le cose sembrano essere sempre più difficili tra loro.

Da quanto l’ex nuotatrice si è allontanata da Palazzo per via di una misteriosa malattia che l’ha colpita, il rapporto con il marito si è incrinato, tanto che le cose sono degenerate.

Tra silenzi, tensioni e presunti tradimenti, tante le voci sulla loro separazione in casa. Nessuna conferma è tuttavia arrivata dalla coppia reale: in questi mesi i due hanno fatto di tutto per dare una parvenza di normalità.

Con il ritorno di Charlene a Monaco – dopo che è stata per lungo tempo ricoverata in una clinica in Svizzera – la coppia è apparsa in diverse occasioni insieme, ma i più attenti non hanno potuto non notare la tristezza sui loro volti nonché il gelo visibile tra loro, apparsi distanti in molti scatti.

Alberto e Charlene di Monaco al capolinea: cosa sta succedendo

A confermare come le cose tra Alberto e Charlene di Monaco siano ormai sull’orlo del baratro è un triste epilogo.

La coppia, infatti, ha raggiunto una tappa importante, ma non festeggiata: si tratta dell’anniversario del loro matrimonio. Sposati da 11 anni fa – il 1 luglio 2001 – non c’è stata l’ombra di nessun festeggiamento a Palazzo per la ricorrenza, alimentando così le voci sull’imminente addio tra i due.

Un drammatico avvenimento che sembra essere il simbolo di come ormai la coppia sia giunta al capolinea: se 11 anni fa Alberto e Charlene erano al settimo al cielo, mostrandosi super emozionati durante le nozze, le cose sono molto cambiante, ribaltandosi a tal punto da portandoli a una profonda crisi.