Lutto Giovanni Allevi, trovata morta la sorella Maria Stella

Grave lutto colpisce la famiglia di Giovanni Allevi, è morta la sorella Maria Stella, la donna è stata trovata senza vita in casa sua.

Una vera tragedia per Giovanni Allevi e famiglia, Maria Stella (sorella del pianista italiano) è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’allarme è stato dato da un familiare che si è recato a casa della donna, scomparsa da diverse ore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Il decesso è avvenuto nella notte, gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda per suicidio ma al momento non è stato ritrovato alcun biglietto che possa dare una spiegazione al gesto.

Giovanni Allegri, distrutto dal dolore per la grave perdita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

Maria Stella Allevi era una donna molto dolce e ben voluta da tutti in Città, lavorava l’insegnante e viveva da sola. Al momento, da quanto si apprende da altre fonti di stampa, la salma è sotto sequestro e non è stata restituita alla famiglia per i riti funebri del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Gionata nera, muore uomo sulla statale. In autostrada grave incidente, 8 km di coda

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, per il pomeriggio di oggi, la Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione sul corpo. Giovanni, pianista, compositore e scrittore italiano è una persona molto riservata, sulla sua famiglia non si hanno molte notizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Adriano Pacifico, scompare sul Cammino di Santiago: il mistero dell’ultima telefonata

Sappiamo che la madre Fiorella è una cantante lirica ed il papà Nazzareno un clarinettista, essendo una famiglia dove la musica è sempre stata il pane quotidiano, sia Giovanni che Maria Stella (sorella maggiore) si sono diplomati al conservatorio. Anche Maria Stella, così come Giovanni, era una raffinata pianista che ha regalato nei suoi concerti tantissime emozioni.

Purtroppo, per cause ancora da accertare, ha deciso di porre fine alla sua vita. Da quello che è emerso, in prima ipotesi, è che non aveva problemi con nessuno, era una persona tranquilla che amava vivere la sua vita con serenità.