È il gossip più chiacchierato del momento, eppure le informazioni che stanno trapelando in quest’ultime ore sono a dir poco risicate. Rispetto al giorno in cui Ilary e Totti hanno congiuntamente annunciato la loro separazione, infatti, è stato aggiunto davvero pochissimo in merito alla loro situazione.

La coppia, che ha chiesto ai media di evitare qualunque tipo di speculazione sull’argomento, è stata rapidamente investita dall’attenzione mediatica. La Blasi, a differenza dell’ex marito, ha scelto di “darsi alla fuga” e di concedersi una vacanza in Tanzania. Gli unici che la conduttrice ha voluto al proprio fianco in questo delicato momento, infatti, sono esclusivamente i suoi figli.

A rivelarci qualcosa di più sulla celebre conduttrice, nelle scorse ore, è stato qualcuno di molto vicino a lei. La persona in questione, che tutti voi conoscete, avrebbe portato alla luce una verità davvero clamorosa.

Ilary-Totti, parla la persona più vicina alla conduttrice: “vi dico io come la sta affrontando”

In questi ultimi giorni, tutti si stanno esprimendo in merito alla coppia più discussa e chiacchierata del panorama televisivo italiano. Ilary Blasi e Francesco Totti, solamente lo scorso lunedì, annunciavano il divorzio ai milioni di fan che li supportano da parecchi anni. Come abbiano trascorso questa settimana gli ormai ex coniugi, tuttavia, rimane ancora oggetto di speculazioni.

La presentatrice, volata in Tanzania assieme ai figli, si mostra in splendida forma all’interno dei suoi profili social. A confermare la forza e la grande maturità con cui la Blasi starebbe affrontando la situazione, nelle scorse ore, è intervenuto anche qualcuno di sua conoscenza.

Si tratta di Vladimir Luxuria, opinionista della scorsa edizione de “L’isola dei Famosi”. Quest’ultima, che conosce molto bene la conduttrice, ha fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti sul suo conto. “Ilary non fa mai pesare agli altri i suoi problemi. È una tosta, sa come affrontare la cosa“: questo il parere espresso da Vladimir.

Indubbiamente, il ritratto che l’opinionista ha fornito della presentatrice è in linea di massima veritiero. Eppure, al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata da Ilary, che si sta godendo questi giorni di relax al fianco dei figli.