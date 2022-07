Giornata nera per l’Italia, scontro tra tre auto ed un morto sulla statale mentre sull’A4 8 km di coda per un grave indicente. Facciamo il punto della situazione.

Nel pomeriggio di oggi, un 55enne originario di Bagheria, Giuseppe Napoli, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Lo schianto è avvenuto sulla statale in direzione Palermo-Sciacca, l’uomo viaggiava su una Renault Scenic ed è deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi per cercare di rianimare Giuseppe Napoli, l’uomo non ha retto all’impatto fatale nel quale sono state coinvolte altre auto, una Range Rover Evoque e una Fiat Tipo. I conducenti degli altri veicoli sono rimasti feriti non in modo grave ma restano comunque in osservazione per gli accertamenti del caso. Lo scontro è avvenuto al km 52 della statale 624, località nota anche come Fondovalle, nel territorio di Poggioreale (Trapani). La dinamica è ancora da chiarire da parte degli inquirenti.

Motociclista in codice rosso, 8 km di coda sull’A4

Sempre nel tardo pomeriggio di oggi un altro incidente ha visto coinvolti nell’impatto un centauro e un’auto, dallo schianto solo il motociclista è rimasto gravemente ferito ma non sembra essere in pericolo di vita. Il tutto si è verificato lungo l’A4 tra Milano e Bergamo. La dinamica è ancora da verificare e chiarire da parte degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, tre ambulanze e un’auto medica, i medici hanno stabilizzato il centauro sul posto per poi trasportarlo con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone, non in pericolo di vita, le quali sono state medicate dai paramedici presenti. Per permettere alla polizia locale e ai vigili del fuoco di operare e mettere in sicurezza l’autostrada per gli altri veicoli, il tratto è stato chiuso per un’ora generando una coda di 8 km.

Un pomeriggio davvero nero per le famiglie delle persone coinvolte nei due incidenti, su facebook messaggi di cordoglio per Giuseppe Napoli ricordano la bella persona che era.