Matrimonio a Prima Vista Italia, uno dei mariti è una vecchia conoscenza del programma

Al via la nuova stagione di MAPV Italia e già fanno scalpore alcune indiscrezioni che sono trapelate. Ecco perchè…

E’ iniziato venerdì 15 luglio la nona edizione di ”Matrimonio a prima vista – Italia”, il programma-esperimento in onda su Discovery +.

Due sconosciuti si affidano agli studi di alcuni esperti che li fanno conoscere direttamente sull’altare e iniziano insieme una vita da marito e moglie con tutte le difficoltà del caso.

C’è da dire che questo esperimento la maggior parte delle volte è fallito, se non in alcuni rari casi, ad esempio Francesco e Martina che si sono risposati per confermare le loro intenzioni.

Le coppie hanno a disposizione 4 settimane, per conoscersi, scontrarsi, innamorarsi e decidere se sono davvero fatti l’uno per l’altro altrimenti firmeranno le carte per il divorzio.

MAPV: ecco dove era stato già visto Alex

Nella prima puntata di questa nuova stagione di MAPV sono state presentate le tre coppie protagoniste. Tra queste non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori più attenti Alex.

Trentaquattrenne romano, ha da poco lasciato la gestione di un’attività e ora si occupa di consegne su Roma per un’azienda privata. Ha un bel rapporto con entrambi i suoi genitori che sono separati, così come con sua sorella più piccola. Cuore buono, vena esuberante, amante degli animali e del calcio, soprattutto della sua squadra del cuore che è la Roma. Non teme gli imprevisti.

Ma chi è Alex? Lo abbiamo già visto in una passata edizione di MAPV, esattamente nella sesta, dove era apparso come amico di Francesco Muzzi quando quest’ultimo ha fatto conoscere alla moglie Martina i suoi amici.

A commentare questo ritorno è stato un altro ex volto di MAPV, stiamo parlando di Marco Rompietti che ha voluto distaccarsi da questa scelta presa dalla produzione:

“Se Alex è amico di Francesco, qualcosina in più rispetto al percorso di Francesco la saprà. Mi viene da pensare che Alex possa avere un piccolo vantaggio”.

E ha proseguito: “E’ chiaro che conosce dei retroscena, degli stratagemmi legati a come comportarsi davanti alle telecamere. Io sono convinto che Alex saprà giocarla bene questa carta”.

Dunque, ora la domanda è solo una: perché il programma ha avuto bisogno di fare questa scelta e alimentare un chiacchiericcio che sarebbe potuto essere evitabile?