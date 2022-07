Anna Tatangelo, spunta la foto con il pancino che ha fatto commuovere l’intero pubblico del web: la cantante è in dolce attesa

Allo stato attuale, l’unico grande amore di Anna Tatangelo sembrerebbe essere l’adorato figlio Andrea. Quest’ultimo, frutto della relazione tra l’artista di Sora e l’ex compagno Gigi D’Alessio, monopolizza letteralmente le attenzioni della sua premurosa mamma.

Le Instagram stories che la Tatangelo ha condiviso nella giornata di ieri, a questo proposito, la ritraggono a bordo piscina proprio in compagnia del figlio. Mentre Andrea si esibiva in tuffi ed acrobazie mozzafiato, la cantante lo fissava incantata non perdendolo mai di vista.

Ed era stato proprio l’amore per il figlio, ormai diversi anni fa, a spingere Anna a pubblicare uno scatto davvero impressionante. Si trattava di uno scatto risalente al 2009, nel quale la visuale che si prospettava ai followers era a dir poco scioccante. Ve la ricordate in quelle condizioni?

Anna Tatangelo con il pancino è in dolce attesa: la FOTO che ha fatto piangere tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Telefonino, ti sveliamo perché ti sta rovinando il cervello: gli esperti ci mettono in guardia

Ricordate la bellissima Anna Tatangelo in dolce attesa? Lo scatto che abbiamo ripescato grazie a YouMovies ci mostra l’artista di Sora con il pancione durante la sua prima e unica gravidanza. Era il 2009, e la cantante stava attendendo con impazienza la nascita di suo figlio Andrea, frutto dell’amore con Gigi D’Alessio.

L’immagine in questione è stata ripostata dalla Tatangelo solamente qualche anno fa, in occasione della “10 years challenge”. Anna, che avrebbe dovuto pubblicare una foto risalente a dieci anni prima, non ha avuto il benché minimo dubbio sulla scelta.

Nel pieno della gravidanza, la Tatangelo appariva in formissima e sensuale proprio come oggi. Di lì a pochi mesi, nella sua vita sarebbe subentrata la persona più importante di tutte, l’unico che non l’avrebbe mai abbandonata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alberto Matano colpito dal lutto più atroce. L’espressione dice tutto, è devastato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

L’artista non ha mai fatto mistero di nutrire un amore a dir poco viscerale nei confronti di Andrea. L’esperienza della maternità, per l’ex compagna di Gigi D’Alessio, si è rivelata un’esperienza unica e a dir poco gratificante. Con l’arrivo del figlio, la Tatangelo ha potuto sperimentare l’emozione più bella e più grande di tutte.