Zaniolo alla Juventus, spunta l’indizio che cambia le carte in tavola

L’attaccante giallorosso è al centro del mercato di questa sessione estiva: rimarrà alla Roma o passerà in bianconero? Ecco l’indizio che spiega tutto!

Nicolò Zaniolo, uno dei calciatori più promettenti del panorama calcistico europeo, classe 1999.

Dopo aver giocato in diverse squadre, soprattutto nel periodo delle giovanili, tra cui Spezia, Genoa, Fiorentina e Entella passa all’Inter nel 2017.

Con i neroazzurri vince il campionato Primavera e viene convocato anche in prima squadra da Spalletti. Successivamente l’Inter lo usa come contropartita nell’affare con la Roma per portare a Milano Radja Nainggolan, perdendo così la grande occasione di avere in rosa un giovanissimo attaccante dal talento puro.

La Roma invece questa occasione non se la lascia sfuggire e lo mette al centro del progetto non appena si rende conto delle potenzialità del ragazzo.

Zaniolo a soli 21 anni subisce due gravi infortuni, la rottura del crociato prima destro, associato alla lesione del menisco e poi sinistro.

La prossima stagione è quella in cui tutti attendono di rivedere sbocciare il suo talento dopo un recupero lento e insidioso. Ora Nicolò è in splendida forma e tutti i grandi club vorrebbero portarlo via da Roma.

Nicolò Zaniolo: ecco quale sarà il suo futuro

Durante il ritiro in Portogallo, la Roma ha affrontato il Portimonense nel terzo test stagionale ottenendo il terzo risultato positivo e battendo gli avversari 2-0.

Il primo gol è stato proprio quello di Nicolò Zaniolo che in questa gara (data l’assenza di Lorenzo Pellegrini) ha indossato la fascia di Capitano.

Come tutti sanno la fascia da capitano a Roma non è da tutti, considerando i decenni in cui l’ha vestita Francesco Totti e successivamente Daniele De Rossi.

Ora il titolare di questa fascia è Lorenzo Pellegrini, altro romano e romanista.

Certamente sarebbe uno smacco per il tifosi giallorossi sapere che Zaniolo abbia voluto vestirla, seppure in un amichevole, per poi andarsene alla Juventus nei giorni seguenti.

Per questi motivi, il segnale che Zaniolo ha voluto dare al popolo romanista sembrerebbe essere chiaro e soprattutto ora, con l’arrivo di Dybala, è ancora più motivato a completare il tridente d’attacco giallorosso insieme a Tammy Abraham.