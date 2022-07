Un operaio di 51 anni ha perso la vita questa mattina a Cefalù (Palermo) precipitando da un’altezza di quattro metri mentre lavorava in un cantiere.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. È accaduto nelle scorse ore a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita precipitando dal cestello sul quale si trovava per effettuare dei lavori sul tetto di un capannone.

Inutili i soccorsi per il 51enne che sarebbe morto sul colpo impattando al suolo dopo un volo di diversi metri. Sul posto oltre all’equipe medica anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per determinare con certezza la dinamica dei fatti.

È Antonio Tamburo, operaio di 51 anni, la vittima dell’incidente verificatosi in un cantiere questa mattina, giovedì 21 luglio, a Cefalù, comune in provincia di Palermo.

L’operaio, stando alle prime informazioni, come riportano varie testate locali tra cui la redazione de Il Giornale di Sicilia, si trovava sul cestello di un sollevatore per effettuare la sostituzione di alcuni pannelli della tettoia di un capannone, all’interno del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina, nella tratta di Ogliastrillo-Cefalù. Per cause ancora da chiarire con certezza, l’operaio sarebbe caduto nel vuoto e, dopo un volo di circa quattro metri, è finito al suolo.

Non sono valsi a nulla i soccorsi dei sanitari, giunti sul posto. Tamburo sarebbe deceduto sul colpo dopo l’incidente. Oltre ai medici, presso il cantiere sono arrivati i carabinieri che hanno attivato le indagini per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto, ancora del tutto da chiarire.

I sindacati di categoria, appresa la tragica notizia, scrive la redazione de Il Giornale di Sicilia, hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per domani, quando verranno sospese tutti i lavori nel cantieri edile. Sono stati proprio i sindacati a dare notizia della morte di Tamburo fornendo alcuni particolari sulla tragedia.