Beatrice Borromeo, come mai vista prima: lo fa davvero, la scelta lascia senza fiato

Beatrice Borromeo ha catalizzato i riflettori globali con una scelta da togliere il fiato. Si è mostrata così in un momento travolgente: coinvolto anche il marito Pierre Casiraghi.

Con alle spalle una carriera da giornalista e modella, Beatrice Borromeo è considerata la Royal più elegante d’Europa. I suoi look sono adorati in tutto il mondo, tanto da essere una fonte d’ispirazione costante: testimonial di Dior, in ogni occasione è impeccabile.

Adorata per il suo stile bon ton chic, è anche molto apprezzata per il suo temperamento sempre solare.

Al fianco del marito Pierre Casiraghi appare sempre sorridente: la coppia reale, prossima ai sette anni di matrimonio, è tra le più amate. Genitori di Francesco e Stefano, non mancano mai agli eventi di Corte in cui a sorprendere sono sempre i loro look elegantissimi.

Ma questa volta, Beatrice ha preso una pausa dedicandosi al riposo: in particolare una scelta inaspettata ha lasciato senza fiato.

Beatrice Borromeo si prende una pausa e fa qualcosa di inaspettato

Il caldo si fa sentire anche per Beatrice Borromeo. La reale monegasca ha lasciato nell’armadio gli abiti bon ton che è solita sfoggiare, sempre lunghi al punto giusto, osando come mai prima.

Sbarcata a Saint-Tropez con il suo Pierre per godersi un soggiorno estivo – rilassando con il marito al fianco del quale tra pochi giorni festeggia ben 7 anni di matrimonio – ha scelto una mise molto diversa dal solito.

Niente gonna e abiti ampi: la reale ha puntato tutto su pantaloncini in jeans cortissimi e strappati abbinandoli con un paio di ciabattine – si tratta dell’iconico sandalo flat firmato Rondini – e una t-shirt bianca. A impreziosire il look una maxi bag di Dior, Maison di cui è testimonial, e un paio di occhialoni da sole da diva, accessorio a cui non rinuncia mai.

Così è apparsa per le vie di Saint-Tropez, catalizzando i riflettori in particolare per la scelta dei pantaloncini cortissimi con cui ha mostrato le su gambe divine. 36 anni, due gravidanze alle spalle, il suo fisico longilineo è incredibile.

Capelli raccolti, nonostante l’essenzialità del look (ma al contempo più osé del solito), è apparsa super chic con il suo Pierre – anche lui con indosso dei bermuda – con cui si si è dedicata a un pomeriggio di shopping.