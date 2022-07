Saverio Costanzo ha contattato telefonicamente l’attuale moglie del padre, imminenti preoccupazioni lo portano a chiedere l’aiuto di Maria.

Il regista, figlio del conduttore televisivo Maurizio Costanzo e la sceneggiatrice Flaminia Morandi, dopo aver lavorato come speaker radiofonico e attore, persegue l’obiettivo della dirigenza cinematografica facendo tappa a New York.

Saverio, vincitore del David di Donatello come Miglior Regista Esordiente, è tra gli autori italiani più apprezzati, soprattutto all’estero.

Il cinema internazionale firmato Saverio Costanzo non è volato all’estero per il forte impatto riscosso in Italia, bensì ha una sorte differente. Le pellicole prodotte dal figlio di Costanzo sono già figlie di un continente più ampio; visione di uno sguardo sul mondo dall’alto.

Tale motivazione permette di definire il regista più straniero che italiano, nonostante la cittadinanza segna con evidenza Italia, attestandone la nascita nella Città Eterna. Saverio non ha una blasonata visibilità tra il grande pubblico, ma riceve grande successo dalla critica.

L’eco del nome di Costanzo non riecheggia nel panorama filmico nazionale quanto quello di Sorrentino, anche perché la voce che si propaga, la lingua originale dei suoi lungometraggi più premiati, non è in italiano.

La De Filippi contattata da Saverio Costanzo: “ora capisco il perché di tanto spavento”

Saverio ha la fortuna di avere nella grande casa Costanzo, la confidente di tutta Italia; Maria De Filippi. Tra Amici, C’è Posta per Te, Uomini e Donne, e la lista si potrebbe allungare, la moglie di Maurizio è considerata la “sovrana” di Mediaset.

Il regista italiano in virtù della lunga esperienza e abilità smisurata di Maria, nel gestire e districarsi tra le reti televisive come una magica burattinaia, la contatta in preda alla confusione. “Ho bisogno di te, posso fidarmi solo del tuo parere”.

Tale richiesta ha come destinatario Maria, per l’urgenza e per l’imminenza. Saverio ha per le mani il giolellino oggi da tutti conosciuto con il nome “L’Amica Geniale“. La serie tv prima di diventare il fiore all’occhiello della produzione Rai si nascondeva tra gli studi del figlio di Costanzo, insicura di saper tener testa alle tante trasmissioni.

Il regista italiano sfrutta così l’opportunità di conoscere la “mente” delle dinamiche televisive, chiedendo a Maria un’opinione e soprattutto preziosi consigli su come “sopravvivere” nel grande palinsesto della Rai.

La concorrenza spietata del mondo televisivo è ribadita anche dalla moglie di Costanzo, tuttavia rivela a Saverio di non dover avere preoccupazioni sulla serie. “È bellissima, rivedo la stessa passione di tuo papà“.

Le parole di Maria profetizzano l’attualità: ha davvero un aiuto dall’alto o è solo competenza professionale? Indubbiamente L’Amica Geniale di Costanzo continua a colpire nel profondo gli italiani.