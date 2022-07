“Albano a letto con me..” Romina Power rivela tutti i particolari. “Mandate a letto i bambini”

Albano e Romina: ecco cosa avveniva quando i due si mettevano a letto dopo un concerto. Parole che scottano

Sono stati una delle coppie più simboliche e amate dello spettacolo italiano e non solo. Per anni hanno incarnato l’emblema della famiglia da favola rappresentando quasi un punto di riferimento da seguire, poi però l’idillio si è rotto. Parliamo di Albano e Romina, la coppia sul palco e nella vita che a distanza di moltissimi anni dalla loro separazione, attirano ancora l’attenzione dei media e del pubblico.

Sono più di 20 anni, ormai, che i due si sono separati e hanno intrapreso strade diverse. Albano si è rifatto una vita insieme a Loredana Lecciso, ma la presenza di Romina è decisamente ingombrante tanto che l’accostamento al suo ex marito ritorna ciclicamente.

Negli ultimi tempi il loro rapporto è più sereno e così spesso si scherza, soprattutto sul loro passato. È stata proprio Romina a rivelare cosa accadeva a letto tra i due in un particolare momento. Da non crederci!

Albano e Romina a letto, il post concerto che nessuno immagina

Albano e Romina hanno diviso la vita privata ed il palco. I due artisti per anni hanno calcato le scene più importanti girando il mondo. E anche oggi, pur se in maniera più ristretta, spesso ancora accade.

I due, infatti, sono tornati a cantare insieme, dopo un momento di stop, ritrovando quella liaison artistica che per via dei problemi personali era stata messa da parte.

E proprio in merito ai tour fatti in passato, quando erano ancora marito e moglie, Romina si è decisamente sbottonata rivelando alcuni dettagli dell’intimità con il suo ex marito. La cantante di origini statunitensi ha svelato cosa accadeva a letto alla fine di ogni concerto.

Quasi un rito che si ripeteva ciclicamente. Quando i due rimanevano soli, accedeva più o meno la stessa cosa. Appena Albano si metteva a letto, ha raccontato Romina, iniziava a sottolineare cosa c’era stato di sbagliato durante l’esibizione pensando così alla strategia per migliorare la performance la prossima volta.

Una vera tortura per l’artista che ha ammesso che ora che tutto questo non avviene più il post concerto per lei è molto più piacevole.