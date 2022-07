“Si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita”, la frase choc su Michelle Hunziker. Ecco perché è finita con Trussardi

Una delle storie d’amore finite nel 2022 che hanno lasciato l’amaro in bocca a molti fan. Dopo mesi i retroscena inaspettati.

Possiamo dire che il 2022 non è stato un anno all’insegna dell’amore per molte coppie vip. Non possiamo non menzionare la freschissima fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ma tra queste ricordiamo anche l’addio tra la Hunziker e Trussardi che ha lasciato tutti basiti.

Un amore da favola coronato dal matrimonio e da due splendide figlie ma purtroppo la vita reale mette spesso di fronte a difficoltà insuperabili, questo è stato il caso della showgirl e dell’imprenditore che si sono detti addio dopo 8 anni di matrimonio.

A distanza di mesi, una terza persona vicina alla coppia rivela un retroscena inaspettato che chiarisce molti dettagli sul rapporto tra i due ex coniugi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: dopo mesi la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Michelle Hunziker, il vero motivo per cui è finita in una setta: LUI se n’era andato

A parlare in una recente intervista a ‘‘Il Corriere della Sera’‘ è stata la madre di Tomaso Trussardi, Maria Luisa.

La signora ha ancora un bel rapporto con Michelle ed ha un ottimo ricordo della sua ex nuora.

A proposito della separazione ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto, non l’avevo prevista ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato davvero tenero, si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Diletta Leotta, sotto il VIDEO spunta il commento osceno | “Che impugnatura”: è devastante

La signora Trussardi ha voluto raccontare un aneddoto che succedeva spesso in casa loro: “Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo 6 mesi che la conoscevo, Tomaso mi disse: ‘mamma la sposo, è una brava persona”.

Oggi Michelle ha ritrovato il sorriso al fianco di Giovanni Angiolini ma tra le due continua ad esserci un bellissimo rapporto, si vogliono tutt’oggi un gran bene!