Diletta Leotta, l’ultimo video postato dalla conduttrice viene sommerso da commenti a dir poco osceni: la visuale va oltre l’immaginazione

Le vacanze estive di Diletta Leotta stanno regalando parecchie soddisfazioni ai suoi seguaci. La conduttrice, splendida come suo solito, si sta rilassando concedendosi tutto ciò che ama fare; dalle escursioni per i sentieri di montagna in sella alla sua bicicletta, alle giornate in spiaggia.

La speaker radiofonica, che qualche mese fa si vociferava fosse impegnata con il modello Giacomo Cavalli, si mostra sempre da sola negli scatti di Instagram. A quanto sembra, la meravigliosa siciliana non ha affatto bisogno di un uomo al suo fianco.

Per lei, i complimenti da parte degli ammiratori si sprecano letteralmente. Sotto l’ultima clip condivisa da Diletta, che risale a qualche ora fa, sono addirittura spuntati commenti a dir poco “spinti”. Quale visuale ha catturato gli sguardi dei fan? Rimarrete davvero senza fiato!

Diletta Leotta, sotto il VIDEO spunta il commento osceno | “Che impugnatura”: è devastante

L’ultima clip apparsa all’interno dell’account ufficiale di Diletta Leotta ha mozzato il fiato agli 8 milioni di seguaci che la supportano. Quello che si vede nel video, agli occhi di molti, non potrebbe in alcun modo passare inosservato.

La conduttrice aveva il compito di presentare al suo pubblico la nuova Rustichella, il panino che gli italiani in assoluto preferiscono per le loro soste in Autogrill. La giornalista sportiva, splendida nel suo abito provocante e dalla scollatura generosa, intervista i consumatori chiedendo loro un parere sulla Rustichella.

Da parte degli intervistati il plauso è pressoché unanime. “Ho scoperto che La Nuova Rustichella piace proprio a tutti, grandi e piccoli” ha scritto la Leotta a corredo del video, che ha l’intento di invitare quante più persone possibili ad assaggiare il nuovissimo panino.

A non passare inosservati, oltre alla sensualità disarmante di Diletta, sono anche i commenti lasciati dai suoi ammiratori. Alcuni, nell’osannare la presentatrice, non si sono minimamente trattenuti.

“Io vorrei assaggiare te“, “che impugnatura“, “ripiena e abbondante“: questi i complimenti decisamente borderline esternati dal pubblico maschile. La siciliana, complice la sua bellezza senza tempo, ha messo d’accordo davvero tutti.