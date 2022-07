Alberto Matano beccato in spiaggia con il marito Riccardo Mannino: la coppia si concede delle trasgressioni vere e proprie, ecco perché…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

L’isola di Pantelleria è la meta che Alberto Matano ha scelto per la sua luna di miele con Riccardo Mannino. Si vociferava da molto tempo dell’imminente matrimonio del conduttore di Rai 1. Alla fine, i rumors si sono rivelati più che fondati.

Il padrone di casa de “La vita in diretta” e la sua dolce metà si sono infatti uniti civilmente lo scorso 11 giugno. A celebrare il rito, la collega e amica di una vita Mara Venier, che avrebbe affiancato il giornalista in tutte le tappe della sua relazione.

Ma come sta trascorrendo la sua luna di miele l’affascinante Alberto Matano? Gli scatti resi pubblici da Chi immortalano una situazione a dir poco bollente. Tra effusioni e trasgressioni in spiaggia, la passione tra i due sembra essere alle stelle.

Alberto Matano beccato in spiaggia con il marito Riccardo | Trasgressioni pure: la FOTO

Per la sua luna di miele con Riccardo Mannino – divenuto suo marito lo scorso 11 giugno -, Alberto Matano ha scelto la suggestiva isola di Pantelleria.

In questi giorni, il giornalista sta aggiornando costantemente il feed di Instagram attraverso scatti che non mancano di lasciare i fan senza parole. Il conduttore, che si ritrova a poter beneficiare di un mare meraviglioso, non si separa mai da Mannino.

Lo scatto in questione è stato realizzato da Chi e vede Matano seguire a ruota l’adorato marito Riccardo. Il settimanale di Alfonso Signorini parla di una luna di miele all’insegna di “gite in barca e trasgressioni gastronomiche“.

Di sicuro, il giornalista e suo marito non si annoiano minimamente presso l’incantevole isola siciliana. Ogni giorno è una vera e propria scoperta agli occhi della coppia, che si sta godendo le peculiarità paesaggistiche, culinarie e culturali della zona.

Matano, accanto a Riccardo, sembra aver letteralmente trovato la pace. Per il conduttore, il periodo corrente è sicuramente uno dei periodi più belli di tutta la sua vita.