Letizia di Spagna torna nel mirino dei riflettori. In particolare a catturare l’attenzione uno scivolone della Ortiz inaspettato, cosa sta succedendo.

Fascino intramontabile e stile senza tempo. Letizia di Spagna è conosciuta a livello globale per il suo gusto in fatto di moda: i suoi look sono una fonte d’ispirazione, tanto che ogni sua apparizione catalizza i riflettori. Da 18 anni moglie del Re Felipe, questa volta una scelta della Ortiz è finita nel mirino.

Prossima ai 50 anni, nonostante i suoi innumerevoli look azzeccati, nel tempo non sono mancati scivoloni.

Sempre chic, pur essendo elegante persino con i capelli grigi e capi con cui ha scoperto il fisico asciutto – rompendo il protocollo reale – questa volta una decisione sembra aver mandato tutto a monte, facendola scendere dal podio di reale più elegante.

Letizia di Spagna, la scelta finita nel mirino: tutto in bilico, cosa sta succedendo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇪🇸Spanish Royal Family🇪🇸 (@spanish.royals)

A destare scalpore è stata una scelta di Letizia di Spagna nell’ambito della recente consegna dei premi nazionali allo sport: come accade in ogni evento dedicato al mondo degli atleti, la Ortiz si è vestita di rosso alla stregua di molte partecipanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Alberto e Charlene di Monaco al capolinea: la favola si spegne, drammatico epilogo. Il retroscena più triste

La reale spagnola si è affidata a un abito a portafoglio firmato da Cherubina già indossato per lo stesso evento nel 2019. Ma quello che non ha convinto è stata una scelta nello specifico: gli accessori. Tra le scarpe – un modello rosso dal tacco altissimo che possiede da molto tempo – e gli orecchini la Regina Consorte non ha fatto nessuna variazione rispetto a tre anni.

Questa decisione è stata molto criticata: sì indossare più volte lo stesso abito, ma per attualizzarlo si può variare in fatto di accessori, come non ha fatto la reale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Milly Carlucci e quel male che non si può curare: “ci convivo, ecco di cosa si tratta”

Forte Letizia desiderava andare sul sicuro, visto l’abbinamento molto azzeccato: tuttavia la sua scelta non è stata apprezzata, non attirando questa volta consensi come il suo solito.