In ottima forma Annalisa è orgogliosa di mostrare al pubblico il suo ultimo traguardo ed è pronta a farlo in grande stile: gli scatti al cardiopalma rubano la scena.

In attesa della serata-evento che ospiterà Annalisa il prossimo 20 luglio a Bologna, l’artista canora ha appena pubblicato la novità di certo più emozionante della sua estate 2022. Mentre sul palco romagnolo ci si prepara ad accogliere a braccia aperte la voce di “Tropicana” alcuni scatti “al cardiopalma” si affacciano in rete.

La cantautrice savonese è già reduce, in questi mesi, da una serie di entusiasmanti successi. Dopo essere apparsa su un’insegna luminosa e dalla bellezza incontrastata a Times Square, per l’uscita sulle scene di un recente singolo, l’ex allieva nella decima edizione del talent show di “Amici – di Maria De Filippi” è ora ufficialmente pronta a dare il suo meglio in questa stagione estiva. A seguito di numerose collaborazioni con altri grandi artisti del panorama nazionale e internazionale, l’ultimo duetto dell’artista dalla rossa chioma sembra ormai aver stregato completamente i suoi ascoltatori.

“D’oro come…” Annalisa lo scopre al cardiopalma – la visione in FOTO è a tu per tu con la natura

“Tropicana” è disco d’oro. La gioiosa notizia appare come un fulmine a ciel sereno in didascalia alla pubblicazione della brillante cantautrice nata sotto il segno del Leone. Un ulteriore riconoscimento fa la sua comparsa nel percorso artistico di Annalisa, e nel mentre lei si lascia al contempo immortalare nei panni di assoluta protagonista in una località immersa nel verde.

A tu per tu con la natura e “d’oro come…” il traguardo stellare appena raggiunto. Quella di Annalisa si afferma dunque come un’immagine “al cardiopalma” a tutti gli effetti di fronte allo sguardo emozionato dei suoi fan su Instagram.

Il duetto con Boomdabash è ad un passo dal divenire la hit dell’estate e lei, nel frattempo, è ogni giorno “sempre più bella“.

Per l’occasione l’artista ha infine tenuto a sfoggiare un meraviglioso bikini perfettamente in tinta con l’occasione.

Poche immagini sfocate nel post che continua a raccogliere un gran numero di apprezzamenti, ma ciascuna di esse colma di tangibile soddisfazione. Ora non resta che attendere soltanto ventiquattr’ore prima di rivederla nuovamente in scena e dal vivo sul palco di Bologna.