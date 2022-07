Spaventoso incidente stradale: bambino di 6 anni muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il bambino di 6 anni che lo scorso 30 giugno era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto in Alto Adige.

Il cuore del bambino di 6 anni rimasto coinvolto in un tragico incidente in Val Venosta in Alto Agide, lo scorso 30 giugno, ha smesso di battere per sempre.

L’auto su cui viaggiava si era scontrata violentemente con un camion tra Ciardes e Colsano ed il piccolo venne dapprima ricoverato a Bolzano, poi trasferito in Svizzera dove risiedeva con la sua famiglia. Proprio nel nosocomio elvetico si sarebbe spento a causa delle sue gravi condizioni.

Bolzano, morto il bambino di 6 anni coinvolto in un incidente lo scorso 30 giugno

Il piccolo di 6 anni, coinvolto in un tragico incidente registratosi lo scorso 30 giugno in Val Venosta tra i comuni di Ciardes e di Colsano, è deceduto. Stando a quanto riporta la redazione de Il Dolomiti, il bambino si sarebbe spento presso l’ospedale svizzero in cui si era traferito dopo un primo ricovero a Bolzano.

L’auto su cui viaggiava lo scorso mese si sarebbe scontrata così violentemente contro un camion che la vettura sarebbe andata completamente distrutta. Sul luogo teatro della tragedia ambulanze della Croce bianca, vigili del fuoco, carabinieri ed un’equipe medica giunta con l’eliambulanza Pelikan.

Sin da subito le condizioni del piccolo sarebbero apparse critiche. Il personale sanitario, però, sarebbe riuscito a stabilizzarlo sino all’arrivo all’ospedale di Bolzano. La madre ed il fratellino presenti nella vettura, invece, erano stati portati a Merano per ulteriori accertamenti. Successivamente il bimbo sarebbe stato fatto rientrare in Svizzera dove risiedeva con i genitori.

La famiglia proveniente dal Kosovo viveva a Naturno ed i due bambini avevano frequentato le elementari in Alto Adige prima di trasferirsi in Svizzera. I genitori degli amichetti del piccolo hanno avviato una raccolta fondi per aiutare i genitori.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la dolorosa perdita che ha scosso l’intera comunità che per anni aveva visto crescere un’anima strappata via alla vita così prematuramente.