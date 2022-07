Maria De Filippi, il gesto del figlio Gabriele l’ha riempita di gioia | “Mi ha fatto il regalo più bello”

Maria De Filippi, il gesto del figlio Gabriele ha riempito di gioia il cuore della conduttrice: “quello per me è stato il regalo più bello”

La vita della conduttrice più amata di Mediaset è radicalmente cambiata dal giorno in cui è diventata mamma. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, nel 2002, hanno infatti scelto di prendere in affido Gabriele, che poi adottarono definitivamente due anni più tardi.

Quest’ultimo, riservato e per nulla interessato dalle dinamiche dello showbiz, ha ormai 30 anni ed ha già lasciato la casa dei suoi genitori per vivere da solo. Una decisione che la De Filippi ha sempre sposato, in quanto, a detta sua, sarebbe sinonimo di indipendenza e maturità da parte del giovane.

La presentatrice, che parla raramente del figlio, si è trovata costretta a farlo poche settimane fa, nel corso di un’intervista rilasciata all’interno della trasmissione “Verissimo”. Sollecitata da Silvia Toffanin, la moglie di Costanzo aveva confessato il regalo più grande ricevuto da Gabriele.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Maria De Filippi aveva ripercorso tutte le tappe dell’arrivo di Gabriele nella sua vita. Dal Natale del 2004 – il primo che il bambino, di appena 12 anni, passò in famiglia – fino al giorno d’oggi.

In particolare, l’ospite della Toffanin si era soffermata su una particolare questione relativa al comportamento del figlio. Quello che la De Filippi aveva rivelato non aveva mancato di spiazzare la padrona di casa del talk.

“Il fatto che lui, pur essendo grande, scelga di passare il Natale con i suoi genitori, per me è il regalo più bello“: questa la dolcissima osservazione esternata dalla conduttrice a proposito di Gabriele. Quest’ultimo, a detta della De Filippi, avrebbe dimostrato in più di un’occasione di preferire la compagnia dei genitori a quella, addirittura, della sua fidanzata.

Per Maria, il comportamento del figlio è la testimonianza dell’affetto e della riconoscenza che quest’ultimo nutre nei suoi riguardi e in quelli di Maurizio Costanzo. La presentatrice, ovviamente, non può che esserne più che felice.