Francesco Totti, parla Alex Nuccetelli, l’amico che gli ha presentato Ilary Blasi: a Estate in diretta la rivelazione assurda sulla coppia più chiacchierata del momento

A “Estate in diretta”, ormai da oltre una settimana, non si fa che parlare della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia, dopo diciassette anni di matrimonio e tre figli, ha deciso di scrivere la parola “fine” all’idillio d’amore che aveva fatto sognare milioni di persone.

In questi giorni si è discusso molto in merito alla vera motivazione che avrebbe portato i due ex coniugi alla rottura. Alcuni hanno persino insinuato che, dietro alla scelta di Ilary e Totti, ci sia lo zampino di Noemi Bocchi. Quest’ultima, come sostiene la stragrande maggioranza delle testate, sarebbe la nuova fiamma dell’ex campione della Roma.

A “Estate in diretta”, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno deciso di intervistare Alex Nuccetelli, l’uomo che, diversi anni fa, fece incontrare la conduttrice e il “pupone”. Quello che l’ospite del talk ha confessato ai conduttori porrebbe decisamente un freno alle voci. È davvero andata come raccontato da Alex? Scopriamolo insieme.

Totti, parla l’amico che gli ha presentato Ilary | “Terze persone tra loro? Vi dico io come è andata”

Nella puntata odierna di “Estate in diretta” ha preso la parola Alex Nuccetelli, amico di vecchia data di Francesco Totti. Fu proprio lui, all’epoca, a far incontrare l’ex calciatore e la letterina di “Passaparola”.

“Ho capito subito che era diverso rispetto a tutte le altre infatuazioni di Francesco” – ha spiegato l’ospite del talk ai due conduttori, che lo ascoltavano con attenzione – “quando parlava di lei aveva gli occhi che brillavano“. Un vero e proprio colpo di fulmine, da parte di Totti, che tuttavia non venne immediatamente ricambiato da Ilary.

All’epoca, come raccontato da Nuccetelli, la Blasi viveva a Milano ed era felicemente fidanzata. Eppure, dopo il primo incontro organizzato dall’amico, la conduttrice non seppe resistere e diede ascolto al proprio cuore. “Mi disse che quando sarebbe tornata a Roma l’avrebbe rivisto volentieri“: così, a detta di Alex, iniziò la favola d’amore tra Ilary e Francesco.

Non poteva mancare, da parte della Capua, una domanda relativa al vero motivo che si celerebbe dietro alla separazione. “Tutti parlano di Noemi Bocchi… è lei la vera causa?“: questa la domanda che la conduttrice, senza troppi preamboli, ha posto al suo ospite.

La replica di Nuccetelli è arrivata rapidamente e non ha mancato di lasciare i padroni di casa di stucco. “Non è vero che ci sono terze persone in mezzo: questo è quello che penso” ha risposto Alex, secondo il quale i due ex coniugi si sarebbero rispettati e amati fino alla fine della loro unione. A testimonianza di ciò, l’ospite ha lodato il modo in cui Ilary e Francesco hanno cresciuto i loro figli.

“Sono stati un esempio per tanti giovani e sono due genitori fantastici” ha chiosato Nuccetelli, che ha elogiato con parole cariche di ammirazione i due amici.