Michelle Hunziker sciocca i fans: arriva il lieto annuncio sul web – FOTO

Michelle Hunziker ha sconvolto i suoi fans con un post condiviso su Instagram: il lieto annuncio lascia tutti a bocca aperta.

Tra i volti più noti ed amati della nostra televisione è impossibile non citare la bellissima Michelle Hunziker. La nativa di Sorengo, in questi anni, ha conquistato sempre più spazio sul piccolo schermo fino a diventare uno dei volti di punta di Mediaset. Negli ultimi tempi, la presentatrice svizzera sta cercando di lanciare nel mondo dello spettacolo anche sua figlia Aurora, nata dall’unione con Eros Ramazzotti.

Con 5.4 milioni di followers sul solo Instagram, si può tranquillamente affermare che la Hunziker ha numeri migliori anche quelli di modelle ed influencer. Gli scatti che pubblica online sono sempre abbacinanti: la sua bellezza è illimitata mentre il suo fisico rasenta la perfezione. In questa caldissima giornata di luglio, la conduttrice ha scioccato il web pubblicando un lieto annuncio.

Michelle Hunziker sciocca il web: arriva il lieto annuncio

Michelle Hunziker, ancora una volta, ha sconvolto il web: la conduttrice ha pubblicato su Instagram un lieto annuncio. “La famiglia si allarga“: questa la frase che accompagna la meravigliosa immagine piazzata tra le stories. Tutti, leggendo la scritta, hanno subito pensato ad una gravidanza per la classe 1977.

Niente bebè in arrivo quindi per la coppia formata dalla nativa di Sorengo e da Giovanni Angiolini: nonostante la loro storia d’amore così travolgente ed intensa, non c’è una grande notizia su questo fronte. Michelle, attraverso le sue stories, ha annunciato che la famiglia si è allargata grazie all’arrivo di Lilly Junior, un nuovo cagnolino che renderà indimenticabili le loro giornate. Le figliolette Sole e Celeste saranno al settimo cielo: in altre stories, la Hunziker ha anche mostrato immagini inedite del dolcissimo cucciolo.

Michelle, in questo particolare periodo dell’anno, sta facendo impazzire tutti anche con scatti stratosferici. La conduttrice sta mettendo in mostra il suo corpo con grande facilità: un paio di giorni fa, ad esempio, il bikini bianco mise in evidenza il suo davanzale spaziae.