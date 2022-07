Meghan Markle non smette mai di stupire con i suoi costanti colpi di scena. Ma nel tempo non è l’unica ad aver mandato su tutte le furie Palazzo: sua madre l’ha combinata grossa.

Quando c’è lo zampino di Meghan Markle non possono che non esserci tensioni. Di recente ribattezza “Principessa di Montecito” – nomignolo velenoso affibbiatole dai vicini californiani dei Sussex – nel corso del tempo tante le occasioni in cui ha fatto saltare il tappo dei reali inglesi.

40 anni, il suo volto è diventato conosciuto prima che diventasse la Duchessa Sussex: in gioventù ha infatti intrapreso la carriera d’attrice, diventando molto conosciuta per il ruolo interpretato nella serie Suits.

Sposata con il produttore Trevor Engelson, dal 2011 al 2013, a farle ritrovare il sorriso l’incontro con Harry con cui ha detto per la seconda volta il fatidico sì nel 2018. Da quel momento la sua vita si è completamente stravolta: entrata nella Royal Family ha dato alla luce Archie per poi dire addio solo dopo due anni a Palazzo, lasciandosi alle spalle gli obblighi di Corte.

Tra faide e tensioni, si è ricostruita una nuova esistenza al fianco del Sussex in California – a Montecito, quartiere americano tra i più lussuosi, popolato da vip di fama mondale – anche se il legame controverso con i parenti è rimasto costante.

In molte occasioni ha fatto infuriare con le sue accuse i Royal inglesi, ma negli anni non è stata l’unica: indimenticabile la scelta della madre che ha rotto gli schemi di Corte mandando su tutte le furie la famiglia reale inglese.

Meghan Markle: la scelta della madre crea scompiglio, errore fatale

Tale madre, tale figlia. Il temperamento irriverente della Markle trova origine in una persona: la madre, Doria Ragland. Le due vanno molto d’accordo e sono accomunate dallo stesso temperamento forte (si assomigliano anche fisicamente, soprattutto nello sguardo).

Oltre a questo entrambe sembrano non tollerare le regole come dimostra un clamoroso retroscena dal passato. Doria – insegnante di yoga nella vita – ha fatto infuriare Palazzo con una decisione molto sopra le righe: al matrimonio di Harry e della figlia si è infatti presentata non solo con indosso un look bianco, ma anche con il piercing al naso.

Alla stregua della figlia sembra non curarsi dell’etichetta: all’epoca delle nozze con le sue scelte irriverenti in fatto di stile ha mandato su tutte le furie i Royal per i quali le regole di corte in fatto di vestiario e galateo sono molto importanti.