Elodie e la confessione su Emma Marrone: ecco cosa le ho fatto veramente. La reazione della cantante

Elodie confessa dopo anni le vere motivazioni che hanno portato alla fine della sua amicizia con Emma. Ecco perché si è rotta definitivamente la “sorellanza”.

Elodie di Patrizi è l’artista che nel panorama musicale italiano vanta milioni di streaming e una collezione di dischi di platino. I suoi ultimi singoli sono in vetta alle classifiche nazionali e radiofoniche. “Tribale“, il nuovo brano della cantante uscito a fine giugno, già hit dell’estate 2022.

Il sogno di Elodie ha avuto inizio nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi, a supportarlo e permetterne una migliore realizzazione, l’artista ed ex coach del programma Mediaset; Emma Marrone. La concorrente grazie alla forte intesa con la nota cantante oltre che guadagnarsi il secondo posto nella trasmissione conquista la fiducia e stima di Emma.

Una taglio quasi a spazzola dal colore rosa intenso definiva il look eccentrico e singolare della piccola ma determinata Elodie tra gli studi di Amici. Il programma ha segnato l’inizio della collaborazione musicale con Emma, premessa della ferrea amicizia tra le due cantanti. Una, definita dalle stesse artiste, “sorellanza” musicale e intima.

“Ha fatto tanto per me… ma avevo già deciso”: il VIDEO rivela la scelta di Elodie

Dallo stile mascolino dell’esordio di Amici al sensualissimo look attuale di Elodie; la bella cantante è stata definita come la “Rihanna” italiana. Tuttavia non è solo il cambio di stile ad accertare il cambiamento della Di Patrizi.

Fino a qualche anno fa la seconda classificata al programma di Maria Di Filippi era indissolubilmente legata all’artista Emma Marrone, quest’ultima la teneva stretta come sua protetta, supportandola per l’entrata nel panorama musicale. Un forte legame che si era instaurato grazie alla stima reciproca tra le due cantanti.

La collaborazione artistica e soprattuto una marmorea amicizia, qualche anno fa si è improvvisamente interrotta. Dopo tanto silenzio Elodie rivela, come fossero dolorose frecce, il perché le due cantanti hanno smesso di condividere il percorso artistico.

“Mi ha dato tanto e io sicuramente l’ho delusa“, dice la Di Patrizi come una figlia che spicca il volo e si allontana dalla propria mamma. Dalle parole della concorrente di Amici si evince un forte senso di devozione verso Emma. Quando si hanno, come sottolinea Elodie, dei propri sogni è necessario avere altrettanta determinazione per crederci.

La “Rihanna” italiana aveva ben chiara la sua destinazione e per raggiungerla doveva lavorarci su, da sola. Elodie smentisce la tensione con Emma, anzi, ha piena riconoscenza dell’aiuto, preziosissimo, dell’ex coach di Amici.

Il ringraziamento verso la Marrone non è solo per il percorso artistico assieme, è inclusivo della bellissima amicizia tra le due. “Quando ci incontriamo ridiamo e stiamo bene insieme“, le parole conclusive di Elodie rivelano la vivida intesa con Emma.