Supermercato, addio all’alimento tanto amato: consumatori preoccupati, corrono a farne scorta

Un amatissimo prodotto sta scomparendo tra gli scaffali del supermercato: i consumatori sono allarmati, stanno correndo a farne scorta. Di cosa si tratta.

Un addio amaro. Un prodotto molto amato sta per svanire, vedendo così palesarsi l’impossibilità nell’acquistarlo: i consumatori sono in ansia per questa criticità e si sono messi in moto per farne scorta.

Con la crisi idrica e alimentare venuta a crearsi negli ultimi mesi – tra siccità e inflazione alle stelle – massicce scorte sono sempre più onnipresenti nelle case.

I prezzi dei prodotti sono schizzati (secondo le stile hanno raggiunto l’apice degli ultimi 30 anni) sia nel settore energetico, sia in quello alimentare. A dimostrarlo le bollette e i prezzi degli alimenti in aumento: pasta, pane, frutta e verdura sono incrementati a vista d’occhioni nell’ultimo periodo.

Un ruolo determinante in questo contesto è il blocco delle esportazioni del grano – dettato dalla crescita dei costi della produzione dei derivati dai cereali. A questo si aggiunge la crisi idrica (con piogge sempre più scarne) che ha inasprito la situazione a tal punto che alcuni alimenti rischiano di non essere prodotti.

Supermercato, addio all’alimento tanto amato: di cosa si tratta

Secondo le stime l’aumento dei prezzi conseguente alla crisi alimentare e idrica sta portando a una situazione allarmante nei supermercati.

In particolare si stima che una categoria in particolare potrebbe ben presto non essere più trovabile tra gli scaffali: si tratta dei prodotti a base di grano.

Pertanto per diversi esperti è tempo di fare scorte in fatto di pasta, riso, pane e biscotti. Questi infatti potrebbero scarseggiare e diventare davvero difficili da reperire.

In generale per i produttori è stato diffuso l’invito a tirare in campo tutte le sorte possibili in modo da venderle, evitando di avere scaffali vuoti. Una misura messa in atto per non creare scompiglio tra i consumatori, giù allarmati per la situazione generale. Oltre a reperire questi alimenti è importante comunque ottimizzare la propria dispensa, evitando sprechi alimentari e utilizzando tutto quello che sia ha senza farlo scadere.