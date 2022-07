Letizia di Spagna con le figlie Leonor e Sofia conquista il Regno: il colore è la tendenza royal dell’estate 2022

Lei è una vera icona di stile la cui bellezza è stata passata anche alle figlie che sempre più spesso sono copiate dalle giovanissime di tutto il mondo.

La famiglia reale spagnola ha fatto di tutto per proteggere la loro vita privata per molti anni, ma ora che le sorelle hanno rispettivamente di 16 e di 14 anni, sembra molto difficile poter mettere loro dei paletti.

Leonor e Sofia sembrano gemelle tale è la somiglianza che le contraddistingue, sono biondissime con i capelli molto lunghi e lisci con la riga laterale. Occhi grandi castani, bocca carnosa e fisico minuto. Bellissime come la nonna paterna Sofia e portatrici di eleganza e raffinatezza come mamma Letizia Ortiz da sempre beniamina di massima compostezza ed esempio da imitare quando si parla di stile.

Per la prima volta però le sorelle sono state al centro della scena tanto quanto la madre, con cui hanno sfilato alla recente festa di Santiago Apóstol, la ricorrenza in onore del patrono della Spagna e della Galizia che si celebra il 25 luglio.

Per l’occasione mamma e figlie hanno sfoggiato abiti sorprendenti, che siamo certi saranno tra i più gettonati nelle prossime settimane da parte di giovanissime e non solo.

Leonor e Sofia campionesse di charm: gli abiti conquistano il web. È corsa all’acquisto

Per la scorsa celebrazione del 2021 le due ragazze avevano optato per due abiti tinta unita color turchese per Sofia e fucsia per Leonor con drappeggio sulle spalle, punto vita segnato e lunghezza appena sopra il ginocchio.

Quest’anno la moda è cambiata drasticamente e si nota la differenza di stile tra l’enfanta che calza un abito corto color carta da zucchero, sempre sopra il ginocchio, drappeggio nel punto vita e maniche al gomito.

La futura erede al trono invece è una copia indiscussa della madre, sia nel portamento che nella fattura dell’abito indossato: linea a peplum con forma a clessidra, maniche corte tagliate sulla spalle per enfatizzare gli avambracci, vita segnata e lunghezza a metà polpaccio.

La particolarità dell’abito del marchio Cayro è la scelta stilistica di includere un blocco di colore rosa acceso all’interno del tessuto corallo che snellisce la figura e ne aumenta otticamente l’altezza. Ai piedi décolleté tacco 6 cm color beige di Carolina Herrera. Come la madre che invece porta un abito della stessa foggia ma di un colore arancio brillante ed una borsa a mano color nocciola.

È già corsa agli acquisti in tutti i negozi della Spagna per accaparrarsi abiti simili, ogni cosa che la famiglia reale indossa e mostra ad aventi pubblici è sold out entro pochissime ore.