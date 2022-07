“Sono pronto”, Francesco Totti ribalta tutto: è arrivato il momento decisivo

Francesco Totti ed il complicato post separazione dalla moglie Ilary Blasi. Adesso il Pupone ha preso una decisione molto importante

Continuano ad emergere particolari e dettagli sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, di certo il pettegolezzo dell’estate. Negli ultimi giorni stanno emergendo dettagli ghiotti per il gossip che cercano di ricostruire il quadro. Ieri si è aggiunto un nuovo tassello al complicato puzzle che compone il triangolo amoroso tra l’ex calciatore, la moglie e Noemi Bocchi.

Dopo le indiscrezioni dell’ingaggio di un investigatore da parte di Ilary, è diventato virale un video, diffuso da Alessandro Nuccetelli, storico amico del Pupone e scovato nelle scorse ore dal settimanale Oggi, che mostra Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale. Le immagini risalgono all’ottobre dello scorso anno mentre l’ex calciatore e l’ex letterina sono alla festa di compleanno dell’amico in un locale di Monteverde. Nelle riprese si vede per ben due volte anche Noemi, mentre balla non molto distante dalla coppia.

Non certo una coincidenza per gli esperti del gossip che considerano la scelta dell’ex Capitano della Roma veramente troppo azzardata. Adesso però le cose potrebbero cambiare e ribaltarsi proprio per mano del Pupone.

Francesco Totti: è arrivato il momento clou

Come in tutte le love story famose che finiscono, anche in quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi il contorno del gossip non manca e spesso è così invasivo da fare sicuramente male.

Se Ilary continua a mostrare le sue vacanze ed il relax post separazione, prima in Tanzania e ora a Sabaudia dove è tornata per la prima volta da single, Totti per i riflettori ed i social è quasi anonimo.

Su Instagram lo vediamo solo per motivi commerciali, nulla di più. L’ex capitano della Roma si è trincerato nel silenzio e secondo i rumors sarebbe scappano per una vacanza lontano da tutto e da tutti proprio con la sua Noemi mentre Ilary starebbe pensando di cambiare vita e trasferirsi a Milano.

Starebbe però arrivando una svolta. Totti sarebbe stanco di essere additato come unico colpevole della rottura con la moglie e dunque sarebbe pronto a parlare, a dire la sua e a raccontare tutta la verità.

Lo assicurano i ben informati di gossip che hanno già attivato il contro alla rovescia. Lo farà davvero? Staremo a vedere.