Romina Power rivela: “Amo ancora Al Bano”, la reazione della Lecciso è sconcertante. La FOTO toglie ogni dubbio

L’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power non sembra essere finito, per la gioia dei fan c’è una confessione shock da parte dell’artista americana… chi l’avrebbe mai detto.

L’amore tra Romina ed Al Bano sboccia nei primi anni ’60 quando si incontrano per la prima volta sul set del film Nel Sole. Dopo pochissimi anni di fidanzamento decidono di sposarsi, la loro Felicità sembra essere inarrestabile e da questo folle amore nascono: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Tutto filava a gonfie vele fino al 1994, quando la scomparsa della primogenita segna la fine del matrimonio tra i due artisti.

Ylenia non è mai stata ritrovata, dopo molti anni scanditi da ricerche, segnalazioni e depistaggi, una sentenza ha dichiarato la morte della ragazza anche se il corpo non è mai stato ritrovato. Dopo la separazione, Romina ritorna a Los Angeles (California) dove viveva con la sua famiglia prima di trasferirsi in Italia. Al Bano incontra Loredana Lecciso e mettono su famiglia.

La foto toglie ogni dubbio, i due si amano ancora molto

Per anni Al Bano e Romina non si sono parlati, il pubblico che li ha sempre sostenuti ed amati non hanno avuto più il piacere di vederli insieme. Il tempo risana le ferite ed anche quella lacerante per la perdita di un figlio è stata appianata tra i due artisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Ilary Blasi, che colpo al cuore: dopo Totti perde anche LUI. La conduttrice è distrutta, questa non ci voleva

Da diverso tempo Romina ed Al Bano hanno ripreso a cantare insieme non solo in televisione ma anche in diverse tournée, nell’ultimo periodo la figlia di Linda Christian e Tyrone Power ha rilasciato diverse dichiarazioni che riguardano proprio il suo rapporto con Al Bano.

Disse con molta franchezza che Al Bano in camera da letto aveva un vizio, dopo i concerti rimarcava tutti gli errori commessi e questo alla cantante dava alquanto fastidio. L’ultima dichiarazione ha lasciato tutti senza parole, specie i fan che pregano pur di rivederli insieme sotto lo stesso tetto e perché no, nello stesso letto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Ci si innamora ogni volta a guardati” Diletta Leotta, la spallina scende un po’ troppo: décolleté scoperto, fans in visibilio – FOTO

Romina ha dichiarato di amare ancora Al Bano, ma non si tratta di un amore fisico ma spirituale, ama il cantante di Cellino San Marco come padre dei suoi figli, come persona che l’ha accompagnata per anni, come collega sul palco. A questa dichiarazione la Lecciso è rimasta impassibile, vive un rapporto molto sereno con Al Bano, i due sono ancora molto innamorati e la foto parla chiaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Lo scatto è di pochi giorni fa, lo scatto ritrae Raf (cantante) e sua moglie, ospiti di casa Carrisi per una cena. Tutti ridono allegramente e si godono una bellissima serata estiva.