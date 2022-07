Ilary Blasi, che colpo al cuore: dopo Totti perde anche LUI. La conduttrice è distrutta, questa non ci voleva

Nuove indiscrezioni emergono dalla fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo il marito, la conduttrice perde anche lui…che colpo al cuore.

Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, avvenuto nei primi giorni di luglio, i rumors sembrano non placarsi e nuove indiscrezioni sono trapelate in queste ore. A quanto pare la conduttrice, l’anno scorso, ha ingaggiato un investigatore privato per controllare Totti nei suoi spostamenti in quanto c’era il sentore di un possibile tradimento.

A far accendere la lampadina alla Blasi non sarebbero stati dei messaggi beccati sul cellulare di Totti ma il fatto che sia stata tolta la gestione del profilo Instagram dell’ex giocatore della Roma, alla sorella di Ilary, addetta alla pubblicazione di contenuti sui due vip. Ora una nuova perdita sta facendo tremare la terra sotto i piedi alla conduttrice, ecco che cosa succede.

Ha deciso di stare con Totti, una cosa simile è incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Dopo la divisione dei beni, ecco che arriva la nota dolente. Ilary e Totti durante la loro lunga storia d’amore hanno messo al mondo tre figli, Chanel, Isabel e Cristian. Come spesso accade in questi casi, i ragazzi devono scegliere, in base alle loro facoltà, con chi stare (mamma o papà) dal momento che si vive in case separate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Antonella Clerici: “Assurda la sua reazione”, dopo la FOTO il commento inaspettato. Fan senza parole: è allucinante

Il terzogenito Cristian ha deciso di andare a vivere con papà Totti e questa cosa ha distrutto Ilary Blasi. Una decisione simile cade come un fulmine a ciel sereno, il ragazzo oggi ha 17 anni e probabilmente la decisione è dettata dal fatto che sarebbe tornato da poco agli allenamenti della Roma Under 17. Papà Francesco è molto presente, non lascia mai i suoi figli da soli e cerca di passare quanto più tempo possibile con loro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Ilary Blasi in crisi: investigatore privato indaga e scopre tutta la verità. Ecco le nuove accuse

Tra Ilary e Cristian i rapporti sono un po’ tesi e dopo questa decisione non si sarebbero più parlati. Sicuramente la situazione migliorerà dopo la tempesta ma nel frattempo c’è dell’amaro in bocca.