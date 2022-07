Amadeus e sua figlia Alice: Giovanna Civitillo ha fatto un’esternazione che ha lasciato davvero di stucco: che dolce

Gli ultimi anni sono stati certamente, a livello televisivo, quelli che hanno consacrato Amadeus. Il conduttore già amatissimo ha spiccato il volo con “I soliti ignoti” prima e poi con la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Un boom a tutti gli effetti, anche nel momento più complicato della pandemia, tanto che la Rai lo ha confermato per altre tre edizioni.

Accanto a lui sempre sua moglie, Giovanna Civitillo che non lo ha mai lasciato solo, nei momenti di gioia e di trionfo ma anche nelle decisioni più delicate. I due ormai fanno coppia fissa da tantissimi anni, hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi prima in comune e poi anche in chiesa. Amadeus, infatti, dopo la separazione dalla prima moglie, ha chiesto anche l’annullamento del sacramento alla Sacra Rota.

Nella sua vita e quella di Giovanna oggi c’è Josè, il frutto del loro amore. Ma sapete che il conduttore ha anche un’altra figlia. Proprio verso di lei l’esternazione della moglie di Amadeus e le parole che non ti aspetti.

Amadeus e la figlia Alice: le parole di Giovanna Civitillo senza precedenti

Alice, la prima figlia di Amadeus, è nata dal precedente matrimonio del conduttore, quello con Marisa Di Martino durato dal 1993 al 2007. Poi l’incontro con Giovanna e l’annullamento del precedente per costruire una nuova vita.

Quando Ama ha conosciuto Giovanna, Alice era già abbastanza grande ma tra le due c’è sempre stato un ottimo rapporto. Proprio nell’ultima edizione del Festival di Sanremo abbiamo visto la primogenita di Amadeus presenziare nell’ultima sera in platea proprio accanto alla nuova moglie del conduttore e al suo fratellino Josè.

Tra Giovanna e Alice c’è un gran bel rapporto e proprio Giovanna in una vecchia intervista aveva ammesso che l’incontro con la figlia del marito era stato speciale tanto che Alice le ha fatto “scoprire il senso materno”. Un primo approccio con la sfera della maternità che ha imparato ad accarezzare fino a viverlo in prima persona poi con Josè.