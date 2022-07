“Ho realizzato il mio sogno” uno dei tre tenori spicca “IL VOLO”. Motivo clamoroso

Il Volo: quello che sta per succedere è senza precedenti. La felicità di uno dei cantati non è mai stata tale: il sogno è ormai realtà

I ragazzi de Il Volo non si fermano. Per loro è un’estate piena di impegni ma anche ricca di soddisfazioni. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono in giro per il mondo con i loro concerti. Lo desideravano da tanto, dopo lo stop imposto negli ultimi tempi, ed ecco che ora finalmente tutto è tornato alla normalità.

I tre tenori si sono esibiti già in alcune date in Italia, poi sono volati all’estero ed ora è tempo di tornare in patria per altre date. Sempre grande calore per Il Volo, in ogni tappa ed in ogni Paese, loro che sono degli artisti amatissimi ovunque. Tornare a casa però ha sempre un grande fascino ed una grande emozione.

Uno dei tre ha rivelato a tutti che il suo sogno di sempre sta finalmente per realizzarsi. Sembrava impossibile e invece questa sera accadrà.

Il Volo, il grande sogno è realtà: felicità a mille per lui

“I sogni son desideri” recitava una frase di un famoso cartoon e oggi Piero Barone può dirlo a gran voce. Il giovane de Il Volo è al settimo cielo e questa sera finalmente il suo sogno diventerà realtà. È stato proprio lui ad ammetterlo senza nascondere la felicità e l’emozione per l’appuntamento di questa sera.

Il trio, infatti, si esibirà in concerto alla Valle dei Templi, proprio la terra di Piero Barone che è nato a due passi da questo suggestivo posto, a Naro. Cantare ed esibirsi in Sicilia e nei luoghi in cui è nato e cresciuto è sempre stato un sogno per lui: “Ad Agrigento mi rigenero, questa è la mia oasi, qui mi sento protetto, sento che la gente mi vuole bene” ha rivelato Piero nel corso della presentazione del Festival del Mito ad Agrigento.

“Sono emozionatissimo” ammette il 29enne spiegando che quest’anno la scelta delle città nelle quali esibirsi è stata molto difficile. Saranno 100 in tutto e tra queste c’è anche la sua Agrigento. Barone ha raccontato che quando è arrivata la possibilità di cantare nella sua terra insieme a lui tutti sono stati felicissimi, anche Ignazio e Gianluca ed il management.

Per le vacanze estive la Sicilia e l’agrigentino sono ogni anno tappa fissa per Piero e tutti i suoi amici. Anche il suo manager è stato tante volte suo ospite e proprio lui ha svelato che: “Ogni volta che arrivava alla rotonda Giunone, mi faceva sempre la stessa domanda: ‘Quando facciamo un concerto qui’? Finalmente è arrivato il momento” ha ammesso il tenore con grande gioia e soddisfazione.