Michelle Hunziker non si nasconde più ed esce allo scoperto insieme a LUI: beccata in flagrante

La showgirl è nuovamente felice accanto a lui, dopo tanti mesi di buio ha finalmente trovato il sorriso e i fan sono con lei.

L’esordio sul piccolo schermo è seguito dopo che si è aggiudicata la fascia di Miss Buona Domenica. Giovanissima inizia a collaborare in diversi programmi tv come “Mai dire Gol” del lunedì con la Gialappa’s e nel 1996 “I cervelloni” accanto a Paolo Bonolis nello show in onda su Rai 1.

Michelle Hunziker ne ha fatta di strada da quando appena 18enne ha fatto il suo ingresso in Italia. Oggi è il volto di “Striscia la Notizia” di cui è conduttrice stabile ma anche showgirl tra le più richieste grazie al suo spirito gioviale e solare che la contraddistingue sopra ogni cosa.

Non ha perso il sorriso neppure quando pochi mesi fa ha dato l’annuncio della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi comunicato tramite nota ufficiale Ansa concordata da entrambi. Un periodo buio della sua vita a cui lei ha però saputo riparare con grande forza d’animo, fino ad oggi in cui i fan la vedono nuovamente felice e innamorata.

Michelle Hunziker innamorata pazza, le foto non mentono più

La sua frequentazione con il chirurgo Giovanni Angiolini è stata ufficializzata nonostante un primo periodo di tentennamenti da entrambi le parti e molte foto rubate dai giornali di gossip che li spiavano nei loro spostamenti in incognito.

Ora la storia però è stata confermata anche dal fatto che Aurora ha conosciuto l’aitante medico ex concorrente del “GF” e volto noto di Rai 2, ma anche da foto che sempre più spesso la coppia condivide nei propri profili Ig e che raccontano gli stessi momenti vissuti insieme.

Stessi tramonti, stessi viaggi e uscite al ristorante. I fan della conduttrice non hanno più dubbi in merito, Michelle è serena. Lei stessa lo ha confermato ieri al mare con la figlia pubblicando una foto con la scritta “Oggi particolarmente felice” e lo smile a cuore. Cosa volere di più?