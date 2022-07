Loredana, addio ad Al Bano: lei tra le braccia di un altro uomo

Loredana e Al Bano: lo scatto sui social fa discutere. Lei abbraccia un altro uomo e lui? Tutta la verità sulla nota coppia

Sono stati una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo e ancora oggi, dopo 20 anni dalla loro unione, c’è sempre qualche dettaglio che fa discutere. Parliamo di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Spesso basta nominarli per attirare l’attenzione del pubblico, sostenitori della coppia, fan storici del cantante di Cellino San Marco ma anche persone che ancora fanno il tifo per Al Bano e Romina nella speranza che tutto un giorno possa tornare come prima.

Loredana da molto tempo ormai non risponde più alle provocazioni e resta in silenzio in merito alle tante indiscrezioni che circolano su di lei ed il suo compagno. Ogni tanto ci pensa poi il cantante a scacciare via ogni dubbio sulla solidità del loro rapporto che si è evoluto e fortificato negli anni.

Ora però c’è uno scatto pubblicato dalla bionda compagna di Al Bano che ha fatto molto discutere. Lei tra le braccia di un altro?

Loredana e Al Bano, che succede? La FOTO dice tutto

“Loredana è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazione siamo allineati. Questo le vale il mio massimo rispetto” così diceva Al Bano in una vecchia intervista parlando della sua Loredana Lecciso, e ora come stanno le cose?

È bastato uno scatto condiviso su Instagram per far alzare un polverone. Loredana tra le braccia di un altro uomo, che succede tra lei e Al Bano? Nulla di quello che alcuni vorrebbero. Basta guardare la foto nella sua completezza per capire che è momento di pura serenità.

La Lecciso, infatti, è sì abbracciata ad un altro uomo ma è solo un amico e lo conosciamo tutti. Si tratta del cantante Raf che insieme alla moglie è stato ospite di Al Bano e la compagna. Un rito per la coppia pugliese che spesso ospita nelle tenute Carrisi amici di vecchia data per poi immortalare il momento con qualche scatto.

Se Loredana infatti è tra le braccia di Raf, la moglie del cantante di “Infinito” è abbracciata da Al Bano. “Le serate…quelle belle!💙💙💙💙 #friends #happy #picofyesterday #love” ha scritto la Lecciso a corredo della foto che lascia intravedere sullo sfondo la tenuta.