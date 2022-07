Per la showgirl le interviste sono di casa, tuttavia, questa volta delle insinuazioni la preoccupano. L’investigatore assunto da Ilary le rivela l’impensabile.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha raggiunto livelli di esposizione mediatica elevatissimi. La rottura della coppia, emblema stesso della capitale italiana, ha sconvolto sia gli appassionati di gossip che gli amanti del calcio. Ma cosa ha scatenato la definitiva chiusura matrimoniale?

La lunga storia d’amore che ha legato l’ex capitano giallorosso e l’ex letterina del noto telequiz del 1999, Passaparola, non solo ha il classico binomio velina-calciatore bensì ha da sempre alimentato la speranza del vero amore. Le nozze del 2005 tra Totti e la Blasi sono state impreziosite dai loro tre figli; Christian, Chanel ed Isabel.

La bellissima conduttrice italiana nonostante i tanti anni di matrimonio e l’incondizionata fiducia verso il padre dei suoi figli, dopo una delle tante interviste nello studio di Verissimo, resta sconvolta e decide di agire, in segreto…

Le rivelazioni compromettenti su Francesco Totti: cosa è successo realmente con Noemi Bocchi

Durante la diretta televisiva trasmessa su Canale Cinque, la conduttrice Silvia Toffanin rilascia delle pesanti accuse. Insinuazioni sull’intimità di Francesco Totti, le quali lo dichiarano protagonista di atti di infedeltà coniugale.

Ilary Blasi, accanto alla conduttrice di Verissimo, smentisce furiosa ogni parola, ma quando calano le luci televisive non si sente poi così sicura. La presentatrice dell’Isola dei Famosi decide di assumere un investigatore privato e le giungono presto delle rivelazioni.

Le ipotesi del tradimento di Francesco Totti con un’altra donna diventano delle conferme, per di più la storia, tenuta segreta, andava avanti dalla scorsa estate. La nuova fiamma accanto all’ex capitano della A. S. Roma si dimostra Noemi Bocchi.

La Blasi avrebbe ingaggiato l’investigatore non solo per le insinuazione della Toffanin, bensì per la somma di comportamenti inusuali del marito, i quali avevano già messo in allerta il radar femminile di Ilary.

Alla presentatrice TV il nome di Noemi Bocchi non era nuovo, la figlia Chanel aveva confessato alla mamma di avere delle nuove conoscenze. I nuovi amici della secondogenita sono i figli stessi della Bocchi, per tal motivo le visite frequenti nella loro abitazione.

Il legame con Noemi, le parole della Toffanin, l’investigatore privato, tutte conferme di ciò che Ilary già intuiva ed oggi trovano realtà, sfortunatamente visibili non solo a lei ma sotto gli occhi di tutti.