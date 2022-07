Miriana Trevisan, dopo anni emerge la verità sulla rottura con l’ex marito Pago: la confessione della showgirl ha lasciato i fan di sasso

Dopo averli visti nuovamente vicini nel corso dell’avventura della showgirl al “GF Vip”, i fan di Miriana Trevisan e Pago hanno sperato a lungo che, tra i due ex, potesse rifiorire l’amore. Eppure, dal 2013 – anno della loro separazione ufficiale -, l’ex gieffina e il cantante sembrano aver preso due strade completamente diverse.

Pago, addirittura, ha avuto una relazione di quasi sette anni con Serena Enardu, ex volto di “Uomini e Donne”, per la quale era arrivato a provare un intenso e irrefrenabile sentimento d’amore. Tuttavia, l’affetto che l’artista ha sempre dimostrato di nutrire per Miriana non è mai passato inosservato al pubblico.

A rivelare le motivazioni che portarono la coppia ad un’inevitabile rottura ci aveva pensato la stessa showgirl, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Vieni da me”. La Trevisan, in quell’occasione, si liberò di un peso tutt’altro che semplice da portare.

Miriana Trevisan, la verità sulla rottura con Pago, poi la rivelazione | “Sono contenta di averlo fatto con lui…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “E poi sbuco io da sott’acqua…” Diletta Leotta in piscina incendia l’estate. Lato A da impazzire – FOTO

Nel corso di una puntata di “Vieni da me” – la trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai 1 -, Miriana Trevisan aveva avuto modo di parlare della separazione dal marito Pacifico Settembre, in arte Pago, arrivata ufficialmente nel 2013.

“Tra noi è finita per le differenze caratteriali” aveva puntualizzato l’ospite della Balivo in totale serenità. “Siamo io il giorno e lui la notte” aveva proseguito Miriana, pur non palesando alcun tipo di rancore nei confronti di Pago.

Quest’ultimo, come chiarito dall’ex gieffina stessa, le avrebbe infatti regalato il bene più prezioso che la vita le avesse mai potuto fare. “Sono contenta di aver fatto un figlio con lui” aggiunse la Trevisan, che con l’ex marito condivide l’amore sconfinato per il figlio Nicola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Kasia Smutniak vuota il sacco su Pietro Taricone | “Prima che morisse ci eravamo…”: lo ha ammesso

Pago, a detta di Miriana, sarebbe un padre meraviglioso e premuroso. Tra i due ex, nonostante il sentimento si sia inevitabilmente trasformato con il passare degli anni, la stima e l’affetto reciproci sembrano destinati a non svanire mai.