“Il tempo se ne va”, Ornella Muti ripensa ad Adriano Celentano. La dedica che spiazza VIDEO

Ornella Muti pubblica un Reel su Instagram e lancia un messaggio che non è passato inosservato. Cosa sta succedendo realmente?

Una delle donne più belle di sempre. Ha fatto sognare gli italiani con il suo fascino e quell’eleganza che la contraddistingue.

Occhi color ghiaccio, sguardo ammaliante, viso di porcellana. L’attrice è stata una delle principali sex symbol negli anni ’80 ed era impossibile non innamorarsi di lei.

Così fu per Adriano Celentano, proprio lui innamoratissimo della sua Claudia Mori con la quale è sposato dalla bellezza di 58 anni. ”Siamo la coppia più bella del mondo” così cantavano i due, eppure negli anni in cui il cantautore conobbe sul set Ornella Muti non riuscì a resistere al suo fascino.

Tra le riprese de ”Il bisbetico domato” e ”Innamorato pazzo” nel 1980 e il 1981, i due intrapresero una relazione extraconiugale che portò ad una dura crisi con Claudia Mori. Ci vollero circa 4 anni perché i due si riavvicinassero e tornassero a vivere insieme. Questo tradimento si vociferò già all’epoca ma non era mai stato confermato se non nel 2014 dai diretti interessati.

Oggi Ornella Muti ha voluto ricordare il passato con un video in cui venivano ritratti alcuni spezzoni dei film ai quali prese parte in giovane età ma la cosa che ha colpito i suoi fans è stata la scelta del brano di sottofondo del suo Reel: ”Il tempo se ne va” proprio di Adriano Celentano.

In molti hanno notato questa sua scelta e alcuni sono certi non sia stata casuale. Che abbia nostalgia dei tempi andati? Forse non ha mai dimenticato quell’amore travolgente, intenso e passionale che ha vissuto con Adriano Celentano.

Che abbia voluto mandare un segnale al suo ex amante? Al momento non è arrivata alcuna risposta da parte del cantautore, nè tantomeno della moglie Claudia Mori che di certo non avrà apprezzato questa trovata dell’artista romana.

