Il ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo alcuni primi accenni, si fa sempre più evidente grazie ad alcuni romantici scatti.

A poco più di venti giorni dall’annunciata separazione della Royal Couple composta dalla conduttrice romana, Ilary Blasi, e dall’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, un ritorno di fiamma si fa sempre più evidente. E – soprattutto – prima del previsto.

Che fine ha fatto Noemi Bocchi? Si chiedono in molti sui social seguendo le orme dell’ex conduttrice de “L’Isola Dei Famosi”. Nessuna traccia di quella che sarebbe dovuta essere ormai la nuova “fiamma” del Capitano. Difatti, a prendere il posto dell’amica di padel e chiacchiere sportive, sarebbe stata proprio la protagonista di quell’indimenticabile “6 unica“.

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme e prima del previsto – la FOTO non lascia dubbi

Ilary dopo essere tornata dalla Tanzania, con i suoi tre bambini, ha scelto come meta-rifugio uno dei posti del cuore dell’ex coppia. Una coincidenza? Il suo arrivo sulle spiagge di Sabaudia ha subito destato la curiosità in rete accendendo di conseguenza la speranza di un ritorno di fiamma dei loro fan. Poi: “lo zoom” decisivo.

Come avrebbe difatti sottolineato il settimanale di “Novella 2000”, dopo l’approvazione da parte di “Chi” sugli scatti della crisi tra Ilary e Totti e a pochi giorni dal comunicato ufficiale della loro separazione – ora le voci di un ravvicinamento sembra essere sempre più insistenti. Gli indizi ci sono tutti.

È questo infatti che si dovrebbe leggere tra le righe, suggerisce la rivista. Da un cappuccino in più, in uno scatto al mare, allo sguardo nostalgico della bionda showgirl.

Ad insospettire un po’ tutti ci aveva pensato il silenzio volontario di entrambi a seguito degli scatti della notte dell’ex capitano dell’A.S. Roma a casa di Noemi Bocchi.

Immagini sui rispettivi social di scenari differenti, ma nessun accenno alla loro situazione sentimentale.

Al contempo anche i rumors di altre frequentazioni sarebbero gradualmente scemati, soprattutto per quel che riguarda Ilary, che – rispetto alle chiacchiere su Alvin e altri protagonisti del piccolo schermo – si è dimostrata, nelle ultime settimane, come una super “mamma a tempo pieno“.