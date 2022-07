Maria De Filippi, professoressa dopo l’esclusione da Amici tuona: “Avevamo un accordo”

Anna Pettinelli decide di raccontare la verità ai microfoni di Lorella Cuccarini, svelando dei retroscena che nessuno sapeva.

Una delle professoresse di ”Amici” che ha più lasciato il segno negli ultimi anni. Protagonista fino all’ultima edizione del talent ma che non è stata riconfermata per la prossima stagione.

Anna Pettinelli aveva preso parte del programma condotto da Maria De Filippi dopo la sua esperienza a ‘‘Temptation Island”, trasmissione prodotta sempre dall’azienda della moglie di Maurizio Costanzo.

Nel corso del reality show estivo, si era contraddistinta per il suo carattere e la sua grinta con la quale ha cercato di difendere il rapporto con Stefano Macchi finché i due uscirono insieme dal falò di confronto. La loro storia d’amore però non ebbe un lieto fine, come la stessa speaker radiofonica ha ammesso le rese la vita un inferno nei tre mesi che hanno seguito il programma fino alla rottura definitiva, non essendo riuscita a perdonare gli atteggiamenti del suo ex compagno.

“Meccanismi sadici” sono queste le parole che Anna Pettinelli usa nei confronti di ”Temptation island” nel corso della sua intervista con la collega di cattedra Lorella Cuccarini, che invece è stata riconfermata nella prossima edizione di ”Amici”.

Ma come ha preso Anna Pettinelli questa clamorosa esclusione dal talent show?

“Io ringrazierò sempre Maria di questa opportunità di Amici. Se non insegni quello che hai imparato durante la tua carriera tutto quello che hai fatto rimarrà la. Qualcosa avrà contato aver lavorato 40, 50 anni”.

Dunque nessun rancore nei confronti della conduttrice più amata di Canale 5. Anzi quando le viene chiesto cosa pensa di lei ammette che è una grande professionista, una finissima psicologa, in gamba e puntigliosa. “Maria ha sempre ragione, se ti dice una cosa non sbaglia, lei l’ha vista prima di te”.

Anna Pettinelli, inoltre, in questa occasione, svela un accordo che c’era tra le due proprio ai tempi di ”Temptation Island”: “Avevo chiesto delle garanzie, ovvero sentire mia figlia. Io non sto tre settimane senza sentire mia figlia. Non può succedere. Avevo chiesto disperatamente di avere un contatto con lei minimo, ma tutti i giorni. E questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non lo avrei fatto mai. Trovo che non sia giusto privare mia figlia della madre. Il mio lavoro non deve turbare mai l’aspetto familiare”.

