Adriano Celentano, a quanto ammonta il suo patrimonio: cifra astronomica

Adriano Celentano è uno dei cantati italiani tra i più amati: dalla carriera di grande successo, il suo patrimonio è immenso. Cifra da capogiro.

84 anni, timbro unico, talento innato per la musica, carriera costellata da incredibili traguardi. Anno dopo anno, Adriano Celentano ha fatto battere i cuori di milioni di italiani con la sua voce roca e le sue canzoni, diventando uno dei cantautori più amati sulla scena musicale del Bel Paese.

Cantante, showman e attore, a conquistare anche il suo temperamento sempre ironico e irriverente. Scalate le classifiche, a contribuire il suo successo in gioventù il suo modo di ballare caratteristico che ne ha determinato un suo soprannome passato alla storia: il Molleggiato.

Incisi dischi che hanno venduto numeri clamorosi, ha preso parte anche a format e pellicole. Tutto questo ha fatto sì che abbia accumulato un patrimonio da milioni: anche nel suo caso – come per ogni vip – i fan sono molto curiosi nello scoprire a quanto ammonta il patrimonio dei loro beniamini.

Adriano Celentano, a quanto ammonta il suo patrimonio

Sarebbero 50 milioni, gli euro che compongono il patrimonio di Celentano: un numero da capogiro che permette al cantante di vivere una vita molto agiata.

Una fortuna che il noto artista si è conquistato anno dopo anno coi suoi successi stratosferici grazie a cui si è distinto sulla scena dello spettacolo.

Accanto al suo patrimonio c’è poi quello della compagnia Claudio Fiori che ha inciso al suo fianco brani: i coniugi hanno investito insieme molto, acquistando immensi terreni per il Bel Paese e costruendo una casa gigantesca, situata in Brianza in mezzo al verde.

Si tratta di una villa da sogno dotata di piscina, campi da golf e un vasto parco di 12 ettari nonché interni arredati sui toni del bianco.

Tutto questo un giorno sarà ereditato dai loro figli Rosita, Rosalinda e Giacomo, anche loro dalla carriera artistica, portandoli così a seguire le orme dei genitori.