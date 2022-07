Chanel Totti tira fuori le unghie, la reazione a sorpresa spiazza Francesco. Incredibile!

La secondogenita del Pupone sui social ha fatto nuovamente sentire la sua voce ma stavolta ha data filo da torcere ai fan che la seguono. Che cosa avrà confessato di così sconveniente?

Si sa che quando c’è di mezzo un divorzio quelli che ci rimettono maggiormente sono sempre i figli e anche quelli della coppia Francesco Totti e Ilary Blasi non sono stati esclusi da tale coinvolgimento emotivo, soprattutto perché tartassati dalla stampa in queste settimane.

In particolare ad aver riscosso molto clamore la secondogenita della coppia, Chanel Totti, classe 2007, per via del suo essere molto presente sui social, TikTok in particolare, dove racconta tramite video e immagini la sua vita da adolescente.

Se finora la giovanissima ha sempre cercato di camuffare il suo stato d’animo tramite video ironici e battute sagaci, stavolta ha alzato la voce dando una risposta ad una follower che ha fatto gelare il sangue a molti, compresi i genitori.

Chanel Totti, “Ti hanno mai usata per visibilità?”: la risposta spiazza

Lo scorso 11 luglio, giorno dell’annuncio ufficiale della separazione dei genitori, il profilo di Chanel Totti su TikTok era completamente sparito per essere riaperto invece pochi giorni fa.

All’epoca la ragazza aveva circa 100mila follower ma già dopo poche pubblicazioni la sua popolarità è cresciuta a 48mila. Chanel ha spiegato che glielo avevano rubato ma molti pensano che fosse dovuto al fatto che non voleva intromissioni da parte dei fan nella sua vita familiare.

Ora però pare averci ripensato, riaprendo il profilo (@chaneltotti2) e riaggiornandolo con video e contenuti privati. Nelle scorse ora ad esempio ha risposto a delle domande postele dai fan, una in particolare le chiedeva se “Ti hanno mai usato per ottenere visibilità?“.

La risposta è stata un conciso e secco “Sì”, seguito da alcune emoji di faccine tristi. Chi l’avrà mai usata per ottenere visibilità? Non si è sbilanciata in contenuti aggiuntivi quindi non sapremo mai se tale malinconia sia legata al fatto che non sopporta avere un cognome così importante oppure semplicemente la turba la crudeltà delle persone che ricorrono a tutto pur di avere un attimo di notorietà.

Che penserà Francesco di questa risposta visto che lui è uno dei principali fan della figlia sui social e la segue sempre con grande affetto?