Andrea Bocelli ed il figlio, l’annuncio fatto davanti a tutti ha lasciato senza parole. È successo davvero: ecco la spiegazione di tutto

Andrea Bocelli è uno dei grandi nomi della musica italiana nel mondo. Il più grande tenore tricolore dopo Pavarotti ed una lunga carriera in musica nonostante la sua speciale storia personale. Bocelli ha dimostrato a tutti che la disabilità non sempre è un valore negativo. Nel suo caso gli ha permesso di emergere sviluppando in modo straordinario gli altri sensi.

Nonostante la sua notorietà, Bocelli ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dal clamore e dai riflettori. Questa volta però il suo gesto ha attirato l’attenzione. Ha rivelato a tutti cosa è successo con suo figlio. Quello che ha fatto nessuno lo avrebbe immaginato.

Andrea Bocelli ed il figlio: il gesto che ha lasciato tutti spiazzati

Andrea Bocelli questa volata ha sorpreso davvero tutti. Il tenore non è solito fare cose del genere ma domenica si è proprio superato. Cosa è successo? Ha regalato a tutti un fuori programma inaudito lasciando il pubblico estasiato e senza parole.

Sul palco del festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, tutti aspettavano Matteo Bocelli e invece sul palco è salito il padre. Il giovane era, infatti, tra gli ospiti della serata-evento in memoria di Giancarlo Bigazzi, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Matteo Bocelli non si è presentato e per coprire “il buco” papà Andrea Bocelli ha pensato di sostituire il figlio. Ma come mai questo fuori programma? Perché il figlio ha abbandonato? Tutta colpa di un volo cancellato che dalla Germania doveva portare Matteo in Italia.

Andrea Bocelli è così corso in soccorso del figlio davanti un ad pubblico stupito. Poi ha raccontato a tutti cosa era successo ed il perché della sua presenza: “Succede che di solito nella vita sono i figli che sostituiscono i padri, in questo caso, tanto tocca sempre a me” ha ironizzato il tenore scusandosi con il gentil sesso che aspettava il giovane.

Bocelli ha spiegato che ha ripassato in macchina l’esibizione, cantando accompagnato solo dal pianoforte anche “Ci vorrebbe il mare” e il suo successo più grande “Con te partirò”.