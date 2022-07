“Sanremo ‘23” vacilla, l’organizzazione messa a dura prova: Amadeus costretto a fermarsi, che succede?

Il conduttore sui social ha spiegato il perchè è stato costretto a fermarsi lo scorso 12 luglio, un evento troppo importante per lui.

La macchina di “Sanremo quartet” è già stata avviata per tempo, con il direttore artistico chiamato e confermato in larghissimo anticipo per poter garantire un’organizzazione impeccabile in ognuna delle serate del Festival della canzone italiana.

Al fianco di Amadeus sembra confermata per la prima e ultima serata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, si è fatto anche il nome di Gianni Morandi come suo braccio destro mentre del mattatore Fiorello non sembra esserci nulla di certo al momento.

Il conduttore quindi è nel pieno dei giochi, e anche se tutti sono in vacanza lui è costretto a seguire le redini di quanto la direzione centrale della Rai sta imbastendo per il prossimo anno.

Solo uno stop di una settimana a causa del Covid che lo ha bloccato a letto e poi di nuovo in pista. O quasi. Ama si è dovuto nuovamente fermare un altro giorno per un evento di natura maggiore che ha riguardato la sua vita privata, che cosa è accaduto allo showman di Ravenna?

Amadeus blocca l’organizzazione per un giorno speciale, fan senza parole

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è sempre molto riservato sulla sua vita privata e regala qualche pillola ai fan solo quando si tratta di eventi davvero speciali.

L’ultimo in ordine di tempo è stato così importante che ha deciso di bloccare l’organizzazione di “Sanremo” per dargli spazio. Nulla di così sconvolgente o drammatico però, solo l’anniversario di matrimonio con Giovanni Civitillo con cui è sposato dal 2009.

Per celebrare il traguardo così importante, Amadeus sui social lo scorso 12 luglio ha pubblicato uno scatto di loro due il giorno delle nozze e nella didascalia si legge un tenero ma affettuoso “12 luglio di 13 anni fa”.

Felici, sorridenti, spensierati e innamoratissimi, Giovanna nel suo abito da sposa ed i capelli raccolti è raggiante, Amadeus invece tiene gli occhi chiusi e le sorregge il mento dolcemente con le dita quasi a volerla avvicinare per un bacio rubato.

Oltre 25mila like in poche ore, i fan si sono tutti complimentati con lui per il traguardo raggiunto, in un momento storico in cui sembra più facile gettare i remi fuori dalla barca non appena la corrente inizia a correre impetuosa. Tra gli auguri anche quelli di Paola Ventura, Paolo Conticini, Alberto Matano e Giampaolo Gambi.