“Sto uccisa”, Maria Pia Calzone 45 km di sofferenza: neanche in Gomorra… – FOTO

Maria Pia Calzone ha condiviso una serie di momenti di sofferenza su Instagram che non sono affatto passati inosservati: i particolari dell’accaduto.

Non sembra un’estate facile quella che sta attraversando la splendida e solare, Maria Pia Calzone.

L’attrice ex protagonista in Gomorra, nelle vesti di “Donna Imma“, boss del clan Savastano ha fatto preoccupare tutti i suoi appassionati in seguito ad un episodio a tratti spiacevole.

Non avevamo mai ravvisato così tanta sofferenza sul volto disteso e solitamente intriso di sorrisi e buon umore dell’attrice napoletana.

La protagonista della serie tv più seguita in Italia e all’estero ha compiuto il passo più lungo della gamba. Non era mai accaduto nulla di simile, neanche durante le registrazioni della soap opera di genere drammatico.

I fan erano abituati a vederla sorridere e felice in ogni luogo e iniziativa a cui prendeva parte. Analizziamo però i particolari della disavventura/avventura faticosa che ha portato Maria Pia allo stremo delle forze

Maria Pia Calzone e il percorso più sofferente della sua carriera: cosa è accaduto all’attrice

Non è stata una giornata tra le più spensierate, quella vissuta dall’attrice Maria Pia Calzone.

La protagonista in “Gomorra” nelle vesti di Donna Imma ha fatto preoccupare metà dei suoi appassionati, prima di tirare un sospiro di sollievo alla fine di un percorso assai sofferente.

In effetti Maria Pia è reduce da una passeggiata tutt’altro che di salute “sotto il sole pazzo e…” per sua fortuna “qualche risata” con gli amici del trekking in bici.

Il primo scatto con il sole all’orizzonte sullo sfondo vediamo l’attrice ritornare nella sua forma più sana e spensierata. Lo tsunami delle sofferenze è riservato alle slides successive che raccolgono un po’ come è andata la traiettoria in salita di 45 Km “tra valli e colli”.

Donna Imma ha ottenuto una vittoria schiacciante, tagliando il traguardo prima di tutti i concorrenti della gara. Tuttavia sul volto traspariva lo stremo dal volto ai piedi, che ha spinto l’attrice napoletana a cercare quantomeno un po’ di frescura all’ombra.

Tutto sommato, l’esperienza per Maria Pia non è poi andata così male. In questa circostanza i fan hanno scoperto di lei una forte propensione allo sport, con particolare riguardo al ciclismo.