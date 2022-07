La rottura tra Can e Diletta ha folgorato il Web. Oggi, dopo un anno, la presenza dell’attore non è ancora svanita per la conduttrice sportiva.

La relazione tra la giornalista sportiva e l’attore di origine turca ha fatto sognare il pubblico social e i fan appassionati della coppia. La storia d’amore dal romanticismo sconfinato, preannunciava un solido camminavo e all’orizzonte l’avvicinarsi di una futura famiglia. Tuttavia la strada si è fatta dubbiosa ed ha perso validità per il proseguimento.

Diletta Leotta e Can Yaman hanno deciso di mettere fine alla loro relazione ormai da più di un anno. Per via del forte impatto mediatico e soprattutto l’abitudine dell’ex coppia di postare e condividere attivamente con i propri follower la loro intimità, è risultato inevitabile il vociferare di commenti riguardo alla separazione.

L‘intensa passione, il viaggio in Turchia e la conoscenza dei genitori del bell’attore, ha messo a dura prova la ripresa dei sentimenti della conduttrice di DAZN. Diletta oltre a dover superare la rottura con Can era, inoltre, al centro del caos mediatico riguardo il flirt.

La sovraesposizione ai massmedia e la delusione provata hanno segnato profondamente l’esperienza amorosa e il ricordo di essa, ormai incisa nella vita di Leotta.

Il segreto di Diletta: ecco le FOTO della sua nuova fiamma

La giornalista sportiva per via della tensione mediatica subìta la scorsa estate, a causa della relazione conclusa con l’attore turco, oggi ha deciso di non voler più rivivere quel nervosismo. Lontana dalle piattaforme Web e dagli occhi indiscreti, Diletta, nasconde la sua nuova storia d’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti e Blasi, c’era un accordo: da tempo vedevano altre persone

Nonostante l’accuratezza nel tenere segreta una relazione e l’attenzione al minimo dettaglio per allontanare voci e sguardi dei media, ai paparazzi non è sfuggita la nuova coppietta in fuga d’amore a Formentera.

L’intraprendente scatto del settimanale Chi mostra un legame tra Diletta e un volto nuovo, accanto a lei. Seppur l’immagine non deduca evidentemente una natura amorosa, altre foto della rivista ufficiale rivelano delle effusioni che difficilmente potrebbe essere smentite.

La nuova presunta fiamma della conduttrice di DAZN è Giacomo Cavalli, figlio del velista Beppe Cavalli. Il bel giovane è nato a Brescia nel 1993, legato al mondo della moda; ricopre la professione di modello. Tra il curriculum di Giacomo emerge, inoltre, una laurea in Economia e Marketing all’Università Bocconi di Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriam Leone, il marito la immortala senza veli. “Posso morire adesso”: il web va a fuoco – FOTO

Diletta questa volta appare molto più decisa, “voglio andarci con i piedi di piombo” dichiara la giornalista. La presunta coppia mirava con estrema attenzione a nascondere il flirt; non postando foto evidenti tra i social, non rilasciando dichiarazioni, allontanandosi dalle telecamere ed entrando persino nella stessa struttura ad accessi differenti.

Eppure hanno lasciato scoperti dei piccoli dettagli che le piattaforme social e i paparazzi non potevano non notare. Il preciso luogo degli incontri e le evasioni estive, erano entrambe postate negli account ufficiali Instagram dell’ipotetica coppia.

Tra gli scatti presenti nel Web, sia Diletta che Giacomo sono accompagnati da un sorriso smagliante e uno sguardo che cela delle sorprese. La verità si nasconde ancora tra i loro silenzi…