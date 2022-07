Fonti del mondo della TV rivelano a Chi e a Di Più di un accordo tacito tra Totti e Blasi. Forse da tempo i due vedevano altre persone

Sembrerebbero essere emersi nuovi dettagli sulla vita coniugale di Francesco Totti e Ilary Blasi prima dell’annuncio della separazione. il settimanale Di Più ha raccolto alcune testimonianze, le quali affermerebbero che già da tempo tra i due vigeva un accordo.

Potevano tranquillamente comportarsi come una coppia aperta “Da anni Ilary viveva in modo abbastanza libero e quando veniva per lavoro a Milano si comportava di conseguenza. D’altronde anche Francesco viveva con grande libertà la sua vita privata”.

Noemi Bocchi rovina tutto. Ecco perché è saltato l’accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti

I due potevano quindi vedere e frequentare altre persone, ma sempre nel totale rispetto dell’altro e mantenendo massima riservatezza, per evitare di farsi scoprire; tutto ciò per un quieto vivere generale e, soprattutto, per il bene dei figli.

La loro relazione, quindi, sarebbe già arrivata al capolinea da tempo, a dire di queste fonti.

Più o meno la stessa versione del magazine precedentemente citato, la darebbe anche il giornale di Alfonso Signorini, Chi.

Da quello che emerge tra la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore era stato instaurato un accordo tacito, che Francesco, dopo che la storia di Noemi Bocchi è uscita allo scoperto, non avrebbe rispettato.

La Blasi si sarebbe arrabbiata per una svista del suo ex “Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi, al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme”.

L’ipotetico accordo Blasi-Totti, se fosse stato portato avanti, avrebbe forse permesso di mantenere una apparenza di coppia ormai simbolica, lasciando liberi i due di continuare a vivere ognuno la propria vita.