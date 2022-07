Miriam Leone, il marito la immortala senza veli. “Posso morire adesso”: il web va a fuoco – FOTO

Miriam Leone in tutto il suo fascino provocante come sempre, lo scatto floreale che accende la passione dei fan

Nel corso degli anni, si è affermata come una delle bellezze italiane più iconiche. Diventando anche molto di più. Miriam Leone è uno di quei volti che decisamente non lascia indifferenti, proprio mai.

L’ex modella catanese è entrata di prepotenza nell’immaginario collettivo degli italiani a partire dal 2008, quando è stata eletta Miss Italia. Indubbiamente, è stata ed è ancora una delle reginette del concorso di bellezza più amate. Riuscendo poi ad imporsi come personaggio a 360 gradi.

Con calma e con costanza, è diventata anche una delle attrici più apprezzate, macinando un successo dietro l’altro al cinema negli ultimi anni – vale la pena citare giusto le pellicole più recenti: ‘Amore a domicilio‘, ‘Marylin ha gli occhi neri‘, ‘Diabolik‘, ‘Corro da te‘ – tra gli applausi del pubblico e i riconoscimenti da parte della critica. Una crescita, da questo punto di vista, che sembra proprio non doversi più fermare.

Naturalmente, sui social Miriam è una autentica celebrità e nei suoi scatti esprime sempre quel fascino inconfondibile che ben conosciamo ormai. Oltre un milione e mezzo di followers su Instagram che ogni volta restano senza fiato di fronte alla sua bellezza. E che anche questa volta Miriam fa sognare ad occhi aperti.

Miriam Leone senza veli con classe ed eleganza, Instagram impazzisce

Dopo un anno molto intenso, Miriam si sta concedendo alcuni momenti di svago e relax. In questo momento, si trova in vacanza con suo marito, Paolo Capurro, a Capri. E proprio suo marito è il fotografo d’eccezione di uno scatto da capogiro.

La stanza si illumina con il primo piano sublime di Miriam, che all’altezza della scollatura si compre soltanto con due fiori. Un effetto vedo-non vedo che non può che infiammare i sensi.

In pochissimi minuti, arrivano like e commenti a profusione, per una delle bellezze più amate dagli italiani. “Miriam, ti prego, basta”, scrive qualcuno, chiedendo ‘pietà’.