Belen incredibile il look scelto per andare in barca con Stefano: marca e prezzo dell’abito multicolor indossato

La showgirl si sta godendo il ritrovato amore con l’ex marito De Martino e per la loro luna di miele in barca ha sfoggiato abiti incedibili già sold out nei negozi.

Erano molti che tifavano per loro ormai da diverso tempo, la storia tra la showgirl argentina più paparazzata e l’ex ballerino di “Amici” è stata fin troppo bramata da chi li voleva di nuovo insieme visto il bellissimo rapporto che si era mantenuto tra i due anche per merito del figlio Santiago, il vero collante della coppia.

Ora i due, dopo mesi di non ammissioni e foto rubate dai giornali scandalistici, sono usciti allo scoperto e hanno mostrato il loro amore con la prima foto scattata in barca che li ritrae bocca a bocca in un’esplosione di passione ai massimi livelli.

Stanno infatti attraversando l’Isola di Ventotene e di Ponza, mete assai care a De Martino, che ora, per la prima volta, vi attracca con la famiglia intera. I più curiosi hanno anche osservato gli outfit scelti da Belen Rodriguez, sapete quanto costava l’abito indossato per la prima uscita in mare di pochi giorni fa? Facciamo luce, incredibile.

Belen Rodriguez non bada a spese, bellissima e sconvolgente

View this post on Instagram Un post condiviso da Look vip 2022✨ (@look_vip2022)

La conduttrice ha sfoggiato un abito multicolor che sta facendo impazzire le fashion addicted di tutta Italia e non solo, un look che su di lei calza alla perfezione e che in molti negozi è già sold out.

Il vestito indossato da Belen appartiene alla collezione Primavera/Estate 2022 del marchio Me Fui, creato da lei e dei fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Da vera imprenditrice non ha potuto, in un momento così paparazzato da tutti, non vestire un abito della sua stessa collezione, un ottimo modo per farsi indirettamente pubblicità senza troppa fatica.

Il mini dress è il modello a portafoglio Silver Lake con lunghezza maggiore sui fianchi, realizzato in tessuto crepe cady a fantasia geometrica. Oltre alla gonna asimmetrica, ha le maniche corte e uno scollo a V decisamente profondo, piuttosto sbarazzino e irriverente come è lei.

Sul sito ufficiale di Me Fui l’abito indossato da Belen costa 99 euro ma moltissime taglie sono già terminate! Infine la Rodriguez per completare la sua mise, ha sfoggiato un paio di sandali a doppia fascia del famoso brand Birkenstock per cui le star impazziscono ormai da moltissimi anni.