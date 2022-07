Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta massacrata per aver preso peso | “Dovreste cucirvi la bocca”

Ricordate Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne? La torinese, incinta, è stata letteralmente massacrata sui social: il motivo è aberrante

I telespettatori di lunga data di “Uomini e Donne” ricorderanno perfettamente la coppia formata da Federica Benincà e Marco Cartasegna. I due, che non durarono a lungo al di fuori della trasmissione, si rifecero una vita nel giro di brevissimo tempo.

La torinese, nello specifico, è fidanzata da oltre tre anni con il calciatore Ettore Gliozzi, che le avrebbe letteralmente rubato il cuore. Qualche mese fa, la 27enne e il suo compagno hanno annunciato ai loro numerosi fan di essere in attesa di una bambina.

Una notizia che aveva immensamente rallegrato il pubblico, giunta con netto ritardo in quanto, come ammesso dall’ex corteggiatrice, quest’ultima ha dovuto superare alcune complicazioni durante i primi mesi di gravidanza.

Entusiasta di questa gioia che l’attende, Federica sta tenendo aggiornati gli utenti in merito al proseguo della gestazione. Alcune haters, tuttavia, non hanno risparmiato la torinese in quanto a commenti a dir poco inopportuni concernenti il suo fisico. La reazione dell’ex corteggiatrice è stata furibonda.

Uomini e Donne, Federica Benincà massacrata per aver preso peso | “Dovreste cucirvi la bocca”

Federica Benincà, amatissima ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, sta tenendo aggiornati i fan in merito alle ultime settimane di gravidanza. Giunta al settimo mese, la torinese appare entusiasta e non sembra più riuscire a contenere l’emozione.

Quest’oggi, tuttavia, sarebbe accaduto qualcosa di gravissimo a seguito delle Instagram stories pubblicate proprio da Federica. L’ex corteggiatrice, che stava spiegando agli utenti i cambiamenti attraversati dal suo corpo, ha annunciato di aver preso 7 kg dall’inizio della gravidanza.

Un’esternazione che le ha attirato addosso le critiche di alcune haters, che non si sarebbero risparmiate dall’accusare Federica di non seguire una sana alimentazione.

L’ex corteggiatrice, adiratasi, non le ha mandate a dire alle “accusatrici”. “Non è una gara a chi ha preso meno kg in gravidanza” – ha esordito la Benincà, con parole cariche di veleno – “Non sapete se sia facile o meno, per una donna, accettare i cambiamenti del corpo in gravidanza. Dovreste cucirvi la bocca“.

La torinese, con poche ma efficaci parole, è riuscita a mettere a tacere tutti coloro che, con grande mancanza di tatto, le hanno rivolto offese gratuite.