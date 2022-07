Ieri sera dalle acque di Aci Castello, in provincia di Catania, è stato recuperato il cadavere di un uomo non ancora identificato: in corso le indagini affidate ai carabinieri.

Rimane ancora avvolta nel mistero la morte dell’uomo, rinvenuto senza vita in mare nella serata di ieri ad Aci Castello, in provincia di Catania. Il cadavere è stato recuperato tra gli scogli, sotto una rupe, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera.

Non si conosce ancora l’identità dell’uomo, che era sprovvisto dei documenti, ma si presume possa trattarsi di un 70enne. Sul caso stanno indagando i carabinieri, giunti sul posto insieme alle squadre di soccorso.

Tragico ritrovamento nella serata di ieri, giovedì 21 luglio, ad Aci Castello, centro di circa 18mila abitanti della provincia di Catania.

Il cadavere di un uomo, riferiscono i colleghi della redazione locale di Catania Today, è stato trovato in mare, intorno alle 20, incagliato tra gli scogli sotto la rupe del Castello. Sul posto, dopo la segnalazione che sarebbe stata lanciata da un ristoratore della zona, si sono precipitati i militari della Guardia Costiera, le squadre dei vigili del fuoco ed i sommozzatori che hanno provveduto al recupero della salma, poi trasportato al porto del comune ne catanese, dove è stato constatato il decesso da parte dei medici del 118.

Accorsi anche i carabinieri che ora stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo e determinare le cause del decesso. Il corpo non è stato ancora identificato, in quanto indosso non sarebbero stati trovati i documenti. Si ipotizza, scrive la redazione di Catania Today, possa trattarsi di un uomo di circa 70 anni.

Non è escluso che, nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria possa disporre l’esame autoptico sulla salma, i cui risultati potranno fornire maggiori dettagli sull’accaduto in modo da stabilire cosa abbia provocato la morte del 70enne.