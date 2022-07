Il triste annuncio è stato comunicato dai familiari: il professor Luca Serianni ci ha lasciati alle 9:30 di questo giovedì (21 luglio).

Non ce l’ha fatta Luca Serianni: il professore, linguista e filologo italiani si è spento questa mattina (giovedì 21 luglio) all’Ospedale San Camillo di Roma. L’accademico, 74 anni, era stato investito mentre attraversava le strisce pedonali: l’incidente è avvenuto la mattina di lunedì 18 luglio ad Ostia, frazione litoranea di Roma.

Luca Serianni è stato un linguista, filologo accademico italiano, nonché professore ordinario di storia della lingua italiana dell’Università La Sapienza di Roma. Il suo nome è ricordato nel mondo della ricerca linguistica sincronica e diacronica. La sua brillante carriera la vede socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia della Crusca e dell’Arcadia; ma l’impegno e la passione di Luca Serianni verso la lingua italiana è sempre andato oltre: il noto linguista è stato anche direttore delle riviste Studi linguistici italiani e Studi di lessicografia italiana.

Lutto nel mondo della linguistica italiana per l’improvvisa scomparsa di Luca Serianni

L’incidente risale alla mattina di lunedì 18 luglio, quando l’ex professore ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma è stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali: l’impatto, violentissimo, è avvenuto all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. Al volante, una signora, che ha immediatamente sospeso la guida per il pronto soccorso. La vittima, è stata trasferita d’urgenza prima all’ospedale Grassi, ma le sue condizioni sono state giudicate così gravi da richiedere l’immediato trasferimento al San Camillo di Roma, dove Serianni è precipitato in un coma profondo.

Da allora Serianni non si è più svegliato: il tragico annuncio è stato comunicato dai familiari. Stando a quanto riporta l’Ansa, Luca Serianni ci ha lasciati questa mattina (giovedì 21 luglio). Il decesso risale intorno alle ore 9:30: la nota agenzia stampa italiana cita il messaggio della famiglia che, addolorata, ringrazia il personale sanitario dell’Ospedale San Camillo di Roma e “tutti coloro hanno manifestato il loro affetto” durante questi giorni difficili.

Il dolore è insopportabile anche nel mondo linguistico e accademico. A piangere l’improvvisa scomparsa di Luca Serianni c’è anche Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, che lo ricorda come “il più autorevole linguista italiano”.